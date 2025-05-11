ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Зеленский: жду Путина в Стамбуле лично
Президент Украины заявил о готовности явиться лично на прямые переговоры Москвы и Киева в Турции, с предложением о которых накануне выступил Путин
Зеленский: жду Путина в Стамбуле лично
11 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что намерен лично прибыть в Турцию в четверг, 15 мая, чтобы провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Я буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично», — заявил он, подчеркнув, что надеется на конструктивность со стороны Москвы: «Надеюсь, что на этот раз россияне не будут искать причины, почему они не могут».

Заявление последовало сразу после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что призывает Киев согласиться на встречу в Турции. Ранее в Киеве заявили, что настаивают на прекращении огня до начала переговоров.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от России подтверждения полного и устойчивого прекращения огня, которое должно вступить в силу с 12 мая. По его словам, это создаст основу для дипломатии.

Кремль накануне проигнорировал идею безусловного и полного 30-дневного перемирия, поддержанную Украиной, США и ЕС, и предложил начать прямые двусторонние переговоры 15 мая в Стамбуле.

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