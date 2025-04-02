ПОЛИТИКА
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Сколько США готовы отдать за Гренландию?
Белый дом начал экономическую проработку плана купить остров у Дании — эта покупка может обойтись США в $3 трлн
Сколько США готовы отдать за Гренландию?
Власти Гренландии категорически против продажи острова США / Reuters
2 апреля 2025 г.

Администрация президента Дональда Трампа изучает, во сколько обойдется приобретение Гренландии, превращая идею президента в конкретные шаги, пишет Washington Post (WP). Несмотря на возмущение Дании и международное осуждение, Белый дом анализирует финансовые последствия возможного включения острова в состав США, включая расходы на обслуживание 58 тыс. населения и потенциальную прибыль от природных ресурсов.

Бюджетное управление Белого дома уже рассчитывает затраты на содержание территории. Один из возможных сценариев — предложить Гренландии более выгодные условия, чем датская поддержка в $600 млн ежегодно. «Мы заплатим больше, чем Дания», — заявил один из чиновников на условиях анонимности.

Вашингтон также надеется убедить общественность в экономической выгоде сделки. Впрочем, у США может просто не хватить денег на покупку острова. Аналитики оценивают стоимость минеральных ресурсов острова в $200 млрд, а его стратегическую ценность — в $3 трлн. Это 10% американского ВВП за прошлый год ($29 трлн).

Трамп неоднократно заявлял о твердом намерении «заполучить» Гренландию. В интервью NBC он подтвердил, что рассматривает сделку, но не исключает и силовой вариант. 

«Есть вероятность, что нам не придется использовать военную силу, но я ничего не исключаю», — сказал президент.

Интерес США вызвал шок в Дании, однако Белый дом продолжает дипломатическое давление. Премьер-министр Метте Фредериксен на этой неделе отправится на Гренландию, чтобы продемонстрировать приверженность Дании региону.

На прошлой неделе остров посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс — он стал самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим Гренландию. В его речи прозвучала жесткая критика Копенгагена: «Вы не заботитесь о Гренландии. Вы недоинвестировали в ее людей и безопасность. США будут лучшим партнером».

Однако его слова не возымели какого-либо эффекта на гренландцев — подавляющее большинство жителей острова не хотят присоединяться к США.

Трамп рассматривает Гренландию как стратегический актив. Остров — ключевой пункт между Атлантикой и Арктикой, критически важный для военных и торговых маршрутов. В Белом доме считают, что владение Гренландией даст США контроль над этими путями.



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