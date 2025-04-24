Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в четверг заявил о готовности отправиться в Европу для проведения переговоров с участниками ядерной сделки 2015 года — Францией, Германией и Великобританией. Это заявление прозвучало за два дня до третьего раунда переговоров между Ираном и США, который состоится в Омане.

По словам Аракчи, опубликованным на платформе X, после консультаций в Москве и Пекине он готов «сделать первый шаг» и посетить Париж, Берлин и Лондон. «Мяч на стороне Е3», — отметил он, говоря о европейской «тройке». Глава МИД подчеркнул, что отношения Ирана с этими странами переживают спад, но выразил надежду на возобновление дипломатического диалога.

Франция в ответ заявила о приверженности дипломатии. Представитель МИД Франции Кристоф Лемуан отметил, что «единственный путь — дипломатическое решение, и Иран должен серьезно включиться в этот процесс». В то же время европейские страны ожидают от Тегерана доказательств его готовности к конструктивному участию в переговорах.

Переговоры Ирана с США, возобновленные при администрации Дональда Трампа, проходят в обход европейских участников. Тем не менее, 17 апреля главный американский технический переговорщик Майкл Антон провел брифинг для дипломатов Е3 в Париже, что указывает на стремление к восстановлению координации между союзниками.

Параллельно с дипломатическими инициативами, европейские страны готовятся к возможному запуску механизма «снэпбэк» — восстановлению санкций против Ирана в рамках Совета Безопасности ООН. Поскольку США вышли из сделки в 2018 году и не могут инициировать этот процесс, только Великобритания, Франция и Германия обладают правом задействовать этот механизм. По данным источников, обсуждается возможность запуска «снэпбэка» в августе, если к тому времени не будет достигнуто серьезного соглашения. После 18 октября, когда истекает срок действия исходной сделки, такое окно для давления закроется.

Запад обвиняет Тегеран в попытках разработки ядерного оружия, чего Иран категорически не признает. Одним из рычагов давления остаются санкции, которые в последние годы были усилены на фоне обвинений в участии Ирана в поставках оружия России и нарушениях прав человека.

Нынешние инициативы указывают на попытку со всех сторон — как западных, так и иранской — избежать эскалации и сохранить хотя бы частичную архитектуру соглашения 2015 года, несмотря на резко ухудшившийся международный контекст.