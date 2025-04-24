ПОЛИТИКА
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Дамаск требует отмены американских санкций
Президент Сирии Ахмед аш-Шара призвал США пересмотреть выдвинутые условия для отмены санкций, назвав часть из них неприемлемыми и требующими корректировки
Дамаск требует отмены американских санкций
Президент Сирии Ахмед аш-Шара / Reuters
24 апреля 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара в интервью The New York Times призвал Соединённые Штаты к пересмотру санкционной политики в отношении Сирии. Он отметил, что часть выдвигаемых условий требует дополнительного диалога и корректировки.

«Нам нужно больше времени, чтобы построить национальную армию, соответствующую масштабу страны», — подчеркнул аш-Шара.

Аш-Шара подчеркнул, что санкции, введенные в ответ на действия прежнего режима, мешают восстановлению страны.

Он подчеркнул, что дестабилизация Сирии будет иметь последствия не только для региона, но и для всего мира. По словам аш-Шара, как страны региона, так и Европа заинтересованы в стабильности Сирии после падения прежнего режима.

Комментируя присутствие иностранных военных сил в стране, президент заявил, что любая деятельность должна соответствовать сирийским законам.

«Никто не должен использовать сирийскую территорию как плацдарм для угроз соседним государствам», — отметил он.

Ахмед аш-Шара подтвердил, что Сирия поддерживает действующие соглашения с Россией в сферах продовольствия и энергетики и будет выполнять взятые обязательства.

Он добавил, что на данный момент Дамаск не получил предложений от стран, готовых заменить имеющееся вооружение, большая часть которого произведена в России.

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