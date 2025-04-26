Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не имел никаких оснований наносить ракетные удары по Украине в последние дни, когда ведутся переговоры о возможном прекращении войны.

По мнению Трампа, такое поведение президента России свидетельствует о том, что он не заинтересован в окончании конфликта. Американский лидер пригрозил Москве новыми санкциями.

«Не было никаких причин для того, чтобы Путин в последние несколько дней запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам. Это заставляет меня думать, что, возможно, он не хочет останавливать войну, он просто водит меня за нос, и с ним нужно обращаться по-другому, через «банковские» или «вторичные санкции»? Слишком много людей погибает!!!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что в последнее время помощники Трампа отмечают его «искреннее удивление и скрытое раздражение» отсутствием большей гибкости со стороны Путина в вопросе урегулирования войны.

После массированного ракетного удара России по Киеву в ночь на 24 апреля Трамп опубликовал в своей соцсети обращение: «Владимир, остановись!» Газета отметила, что это стало редким примером открытой критики Путина со стороны американского президента.

Ранее Путин в ходе встречи со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом подтвердил готовность Москвы возобновить переговоры с Киевом без выдвижения каких-либо предварительных условий.