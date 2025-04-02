Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента Путина по международным экономическим вопросам, на этой неделе прибудет в Вашингтон для переговоров с представителем США Стивом Уиткоффом. Это станет первым визитом столь высокопоставленного российского чиновника в США с начала войны в Украине в 2022 году, если не считать участие главы МВД РФ Владимира Колокольцева в саммите полицейских ведомств стран ООН в 2024 году.

Как сообщили Reuters источники, знакомые с темой, встреча может состояться в среду и будет посвящена восстановлению двусторонних связей и возможному прогрессу по урегулированию конфликта в Украине. Дмитриев подтвердил в соцсети X, что диалог возможен, несмотря на «сопротивление, подпитываемое старыми нарративами».

Визит проходит на фоне попыток растущего недовольства Дональда Трампа позицией Москвы по мирным переговорам. По информации CNN, администрация Белого дома временно сняла санкции с Дмитриева для этой поездки.

Кроме темы Украины, обсуждение может затронуть совместные проекты по добыче ископаемых в России, а также участие иностранных инвесторов в развитии Арктики. В последнее время Москва активно продвигает Северный морской путь как альтернативу традиционным маршрутам торговым.

У Трампа, по данным Reuters, пришли к выводу, что достигнуть мира между Россией и Украиной в ближайшие месяцы не удастся, и администрация разрабатывает новые меры давления на обе столицы. Fox News сообщает, что Трамп может ввести санкции против российского «теневого флота», обходящего нефтяные ограничения. А 30 марта в интервью NBC Трамп заявил, что «взбешен» словами Путина о нелегитимности Зеленского, и пригрозил ввести 25% пошлины на российскую нефть, если перемирие не будет достигнуто в течение месяца.