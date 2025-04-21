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Пшеничный спасательный круг для новой Сирии
Впервые после свержения режима Асада в сирийский порт Латакия прибыло судно с пшеницей. Новая администрация восстанавливает торговые связи и обеспечивает продовольственные нужды страны
Пшеничный спасательный круг для новой Сирии
Впервые после свержения режима Асада в сирийский порт Латакия прибыло судно с пшеницей / Reuters
21 апреля 2025 г.

В воскресенье в порт Латакия на северо-западе Сирии прибыло грузовое судно с пшеницей, что стало первой такой поставкой с момента падения режима Башара-Асада в прошлом году.

«Первая партия пшеницы прибыла в порт Латакия после освобождения Сирии и падения бывшего режима», — сообщило государственное информационное агентство SANA.

Однако информационное агентство не раскрыло происхождение груза или количество пшеницы на борту.

В марте сирийское правительство объявило тендеры на закупку 200 000 тонн пшеницы, что стало крупнейшей закупочной инициативой после свержения режима Асада, согласно местным СМИ.

После краха бывшего режима в декабре Россия приостановила экспорт пшеницы в Сирию, прекратив годы стабильных поставок во время правления Асада.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Украина поставила в Сирию 500 тонн муки в рамках гуманитарной инициативы «Зерно из Украины», координируя свои действия со Всемирной продовольственной программой.

Тем временем недавно созданная сирийская администрация работает над обеспечением потребностей страны в пшенице и восстановлением торговых связей, особенно с соседней Турцией.

В феврале глава Федерации турецких производителей муки Эрхан Гюнхан Улусой сообщил агентству «Анадолу», что ожидается экспорт более 400 000 тонн пшеничной муки из Турции в Сирию в 2025 году.

Башар Асад, правивший Сирией почти 25 лет, бежал в Россию в декабре, положив конец многолетнему правлению партии Баас, начавшемуся в 1963 году.

В конце января в Сирии была сформирована переходная администрация, распустившая конституцию, службы безопасности, вооруженные группировки, парламент и партию Баас.

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