Бывший президент США Джо Байден впервые после ухода с поста президента выступил с публичной речью, подвергнув резкой критике политику администрации Дональда Трампа в сфере социального обеспечения, хотя ни разу не назвал своего преемника по имени.

«Менее чем за 100 дней эта новая администрация нанесла столько вреда и разрушения, что просто дух захватывает», — заявил Байден, выступая на конференции в Чикаго, посвященной правам людей с инвалидностью.

Бывший президент назвал социальное обеспечение «святой обязанностью» и подчеркнул, что оно имеет огромное значение для жизни людей. По его словам, американский народ никогда не был настолько разделен, и нынешним положением дел довольны лишь тридцать процентов населения, у которых «нет сердца».

Поводом для критики стали действия Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого Илоном Маском, который в феврале начал сокращать сотрудников Агентства социального обеспечения, обслуживающего около 67 млн американцев с бюджетом около 1,6 трлн долларов в год. По плану должно быть уволено около 7000 человек.

Выступление Байдена последовало в тот же день, когда Трамп подписал указ, запрещающий нелегальным иммигрантам и «другим не имеющим права» лицам получать выплаты по линии Социального обеспечения. Несмотря на это, Трамп заявлял, что не собирается полностью урезать пособия, а лишь намерен бороться с мошенническими выплатами.

Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт перед речью Байдена заверила журналистов, что президент «абсолютно уверен» в сохранности пособий для «законопослушных американских налогоплательщиков и пенсионеров» и «всегда будет защищать эту программу».

В ответ на критику Байдена Агентство социального обеспечения, управляемое сейчас сторонниками Трампа, обвинило бывшего президента во лжи в соцсети Х. По утверждению агентства, Трамп планирует отменить налогообложение пособий для увеличения доходов пожилых граждан, а реформы направлены на борьбу с неправомерными выплатами, которые за 2015-2022 годы составили около 72 млрд долларов. Кроме того, агентство отрицает массовые увольнения и сообщило о вложении 16,5 млн долларов в модернизацию телефонных служб.