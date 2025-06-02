Главы МИД сразу пяти арабских государств — Египта, Иордании, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ — планировали прибыть 1 июня в Рамаллу на оккупированном Западном берегу для переговоров с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Стороны планировали обсудить признание палестинского государства и прекращение боевых действий в Газе.

Однако израильские власти заявили, что не дадут разрешения на въезд в Рамаллу. Тель-Авив уточнил: контроль над границами и воздушным пространством оккупированного Западного берега остается в руках Израиля. Представитель израильского правительства назвал запланированную встречу «провокационной» и заявил, что она направлена «против интересов и безопасности Израиля».

Решение израильтян вызвало резкую реакцию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан, выступая в Аммане на совместной пресс-конференции с коллегами из Иордании, Египта и Бахрейна, обвинил Израиль в «экстремизме и отказе от мира». По его словам, отказ допустить визит «лишь усиливает нашу решимость активизировать дипломатическое давление на международной арене в ответ на такую надменность».

Это могла быть первая поездка представителя Саудовской Аравии на столь высоком уровне в Палестину за последние годы.

Глава МИД Иордании Айман Сафади назвал запрет «очередным доказательством того, как Израиль убивает любые шансы на справедливое и комплексное урегулирование конфликта».

Инцидент произошел на фоне подготовки международной конференции по признанию палестинской государственности, которую с 17 по 20 июня в Нью-Йорке проведут Франция и Саудовская Аравия. Египетский министр иностранных дел Бадр Абделати сообщил, что конференция также затронет вопросы безопасности после возможного прекращения огня в Газе и планы восстановления сектора, чтобы не допустить выселения палестинцев с их территории.

В правительстве Палестины действия Израиля назвали «опасной эскалацией и проявлением беспрецедентной надменности». Там добавил , что палестинская сторона совместно с арабскими союзниками рассматривает возможные ответные шаги.

Запрет также последовал через несколько дней после инцидента, когда израильские военные открыли огонь неподалеку от дипломатического конвоя возле лагеря беженцев в Дженине. В составе делегации находились дипломаты из ЕС, Великобритании, России и Китая. Израильская армия утверждает, что колонна якобы «отклонилась от согласованного маршрута», и солдаты открыли «предупредительный огонь».

Это только усилило международную изоляцию Израиля.



