Россия приветствует то, что в США начали понимать ее негативное отношение к расширению НАТО на восток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы рады, что эти разъяснения [президента Владимира Путина] находят свое понимание в том числе в Вашингтоне, и, конечно, это весьма импонирует нам с точки зрения той посреднической роли, которую Вашингтон продолжает», — сказал Песков.

Так он прокомментировал заявление спецпосланника президента США Кита Келлога. Накануне Келлог заявил, что обеспокоенность России по поводу расширения НАТО на восток обоснованна.

«И они говорят не только об Украине, но и о Грузии, Молдове. Мы говорим: «Окей, всеобъемлюще — мы можем прекратить расширение НАТО к вашим границам». Это вопрос их безопасности», — заявил Келлог.

Песков добавил, что в этом вопросе есть «тонкие нюансы», которые Москва предпочитает обсуждать не публично.

«Считаем необходимым это делать в ходе закрытых контактов», — подчеркнул он.

Ранее президент Дональд Трамп также заявлял, что Украина не должна вступать в НАТО. Он утверждал, что обещание бывшего президента Джо Байдена предоставить Киеву гарантии вступления в альянс стало причиной войны с Россией.

В Кремле неоднократно называли стремление Украины к членству в НАТО одной из ключевых причин начала войны. В июне 2024 года Путин заявлял, что отказ Киева от вступления в альянс — одно из условий для начала мирного процесса.

По информации Reuters, Путин также хочет получить от западных стран письменные гарантии отказа от расширения НАТО за счет Украины, Грузии и Молдовы.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что если двери НАТО останутся закрыты, то Киев должен «построить НАТО в Украине». Это, по его словам, возможно за счет международной военной помощи и инвестиций в оборонную промышленность.