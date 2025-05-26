Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в понедельник, что западные союзники сняли ограничения на дальность поставляемого Украине оружия для борьбы с Россией. Москва предупредила, что такие решения «противоречат» достижению мирного соглашения.

«Больше нет никаких ограничений по дальности оружия, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни французов, ни нас, ни американцев, — заявил Мерц в телеинтервью. — Это означает, что Украина теперь может защищаться, например, атакуя военные позиции в России».

США в ноябре 2024 года разрешили Украине использовать дальнобойные ракеты ATACMS против целей в России. Великобритания дала добро на удары ракетами Storm Shadow, а Франция подтвердила возможность ударов ракетами Scalp по военным объектам в России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом издания Life Александром Юнашевым назвал «опасным» решение ряда стран Европы снять для Киева ограничения на дальность удара ракетами по российской территории. «Решения, если таковые решения действительно имеют место, они абсолютно идут вразрез с нашими устремлениями на выход на политическое урегулирование и на те усилия, которые сейчас делаются в рамках урегулирования», — отметил он.

Предыдущее правительство Олафа Шольца поддерживало Киев, но воздерживалось от поставок дальнобойных ракет Taurus, опасаясь эскалации с ядерной державой. Мерц в прошлом выступал за поставки Taurus, но не уточнил, будет ли Германия их отправлять.

Новый канцлер раскритиковал нежелание президента РФ Владимира Путина участвовать в переговорах. «Путин очевидно рассматривает предложения переговоров как признак слабости», — заявил Мерц.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил Ватикан как площадку для встречи, однако министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «неэлегантным» посредничество католической церкви между двумя православными странами.

«Если даже предложение встретиться в Ватикане не получит одобрения Путина, то мы должны быть готовы к тому, что эта война продлится дольше, чем мы все желаем или можем себе представить», — предупредил Мерц.