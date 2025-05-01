Экс-вице-президент США Камала Харрис выступила с резкой критикой в адрес Дональда Трампа и его политики. Речь прозвучала в Сан-Франциско на мероприятии организации Emerge America и совпала со 100-дневной отметкой второго президентского срока Трампа.

Харрис назвала тарифную политику Трампа «величайшим рукотворным экономическим кризисом в современной истории американского президентства». По ее словам, новые пошлины приведут к росту повседневных расходов, ударят по пенсионным накоплениям и малому бизнесу.

«Некоторые описывают то, что происходило в последние месяцы, как абсолютный хаос. Это, безусловно, относится к этим тарифам. Тарифы, которые — как я и предсказывала — явно предвещают рецессию», — заявила Харрис.

Она поблагодарила граждан, открыто выступающих против новой экономической политики. При этом экс-вице-президент подчеркнула, что опасения вызывают не только тарифы.

«Это узкое, эгоистичное видение Америки, где они наказывают тех, кто говорит правду, поддерживают лоялистов, наживаются на своей власти и оставляют всех остальных на произвол судьбы», — заявила она, имея в виду команду Трампа.

Харрис предупредила о риске конституционного кризиса, если система сдержек и противовесов будет разрушена.

«Это будет означать, что правила, которые защищают наши основные права и свободы, больше не будут иметь значения», — сказала она.

После ухода с поста вице-президента Камала Харрис почти не появлялась на публике. По ее словам, на это выступление ее вдохновили граждане и судьи, которые с начала второго срока Трампа продолжают отстаивать верховенство закона.

«Вероятно, ситуация станет еще хуже, прежде чем начнет улучшаться. Но мы к этому готовы», — сказала Харрис в завершение выступления.