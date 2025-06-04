Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жестко раскритиковал американское предложение по ядерной программе, но переговоры с США не похоронил. Главное требование Тегерана остается неизменным: Иран не откажется от обогащения урана ни при каких условиях.

В среду, выступая в мавзолее аятоллы Хомейни, 86-летний лидер объяснил позицию страны простыми словами: «Если у нас будет 100 атомных электростанций, но не будет обогащения, они бесполезны для нас. Если у нас не будет обогащения, то нам придется протягивать руку с просьбой к США».

Американское предложение Хаменеи назвал полной противоположностью иранскому лозунгу «мы можем». «Невежливые и наглые американские лидеры продолжают повторять это требование в разных формулировках», — не стеснялся в выражениях верховный лидер.

В конце он добавил привычную угрозу: «Те, кто сейчас у власти, сионисты или американцы, должны знать, что они бессильны что-либо изменить».

При этом Хаменеи оставил лазейку для маневра. Он не отверг сами переговоры — Ирану они жизненно необходимы, чтобы ослабить удушающие санкции. И не стал настаивать на конкретном уровне обогащения урана. Сейчас Иран доводит уран до 60% — почти до оружейного уровня.

Министр иностранных дел Аббас Арагчи, который ведет переговоры с американским посланником Стивом Уиткоффом, пообещал скорый ответ Вашингтону.

После пяти раундов переговоров многие детали американского предложения остаются неизвестными. Однако, по данным Axios, предложение включает возможный ядерный консорциум, который будет обогащать уран для Ирана и соседних стран. Неясно, потребуют ли от Ирана полностью прекратить обогащение урана, поскольку, согласно Axios, в рамках соглашения Тегеран сможет продолжать обогащение до 3% чистоты в течение некоторого времени.

Если переговоры провалятся, Ближний Восток может ожидать новый виток напряжения.