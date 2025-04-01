Исправительный суд Парижа 31 марта признал Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европарламента. Она приговорена к четырем годам лишения свободы, два из которых условно. Оставшиеся два года она будет носить электронный браслет.

Суд также запретил Ле Пен избираться в органы власти на пять лет. Запрет вступает в силу немедленно — даже в случае подачи апелляции. Такая мера, как отмечают юристы, выходит за рамки стандартной практики французского суда.

Несмотря на это, Ле Пен в эфире TF1 заявила, что не намерена уходить из политики.

«Я боевая, я не позволю себя устранить», — сказала она, подчеркнув, что видит возможность участия в выборах 2027 года. «Путь узкий, но он существует», — добавила политик.

Ле Пен назвала приговор политическим и обвинила суд в нарушении закона.

«Миллионы французов возмущены, видя, что во Франции судьи используют методы авторитарных режимов», — сказала она.

В марте опрос IFOP показал, что Ле Пен является фаворитом президентской гонки. В первом туре она могла бы набрать от 34% до 37%. На выборах 2022 года ее результат составил 23,15%.

Всего по делу о растрате средств ЕС прошли 27 человек, включая депутатов и помощников партии «Национальное объединение». Их обвинили в нецелевом использовании средств через фиктивное трудоустройство.

После приговора Ле Пен получила поддержку со стороны зарубежных союзников. За нее публично выступили вице-премьер Италии Маттео Сальвини, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер правой нидерландской партии «Свобода» Герт Вилдерс.