30-летняя аспирантка Университета Тафтса в США, гражданка Турции Рюмейса Озтюрк была задержана агентами иммиграционной полиции на улице в городе Сомервилл, штат Массачусетс, во вторник, 25 марта. Инцидент вызвал волну протестов и критику со стороны правозащитников, утверждающих, что дело Озтюрк является частью масштабной кампании по запугиванию пропалестинских активистов в Соединнных Штатах.

Сразу после задержания Озтюрк была переведена в иммиграционный изолятор в городе Бэзил, штат Луизиана, несмотря на постановление федерального судьи, запрещавшее ее перемещение за пределы Массачусетса без предварительного уведомления. Адвокат Озтюрк, Махса Ханбабаи, подала экстренное ходатайство в суд, добиваясь освобождения своей подзащитной, указав, что ей не предъявлены официальные обвинения и что она была задержана прямо по пути на ифтар.

Представители Министерства внутренней безопасности заявили, что Озтюрк якобы поддерживала ХАМАС — организацию, признанную в США террористической, — и что ее виза была отозвана по соображениям безопасности. Однако никакие доказательства в поддержку этих утверждений предоставлены не были.

Единственным подтвержденным случаем публичной пропалестинской активности Озтюрк остается соавторство в студенческой колонке, опубликованной в The Tufts Daily, в которой содержался призыв к администрации университета пересмотреть связи с Израилем и отреагировать на требования студентов о признании геноцида палестинцев.

Друзья и коллеги аспирантки утверждают, что она не была активной участницей протестных акций и больше известна организацией студенческих встреч и культурных мероприятий. «Насколько я знаю, единственное, что она организовывала, — это совместный ужин на День благодарения», — рассказала Дженнифер Хойден, близкая подруга Озтюрк и ее бывшая сокурсница по Колумбийскому университету.

После публикации статьи о Палестине имя и фотография Озтюрк появились на сайте Canary Mission — платформе, специализирующейся на «документации антиамериканской и антиизраильской активности» студентов в США. Правозащитники считают, что сайт используется для давления на активистов и их последующей дискредитации.

Президент Тафтского университета Сунил Кумар выступил с заявлением, подчеркнув, что вуз взаимодействует с местными и федеральными властями и надеется, что студентке будет предоставлено право на надлежащую правовую защиту. Вечером 26 марта в Сомервилле прошел митинг в поддержку Озтюрк, в котором приняли участие сотни человек. «Это политическая расправа за то, что она поддержала Палестину. И нас пытаются запугать. Но мы не замолчим», — заявила активистка Лиа Каяли из Движения палестинской молодёжи.

Задержание Озтюрк стало продолжением усилий администрации Дональда Трампа по депортации иностранных студентов, которых подозревают в «протеррористической, антисемитской и антиизраильской деятельности». Ранее в марте был арестован пропалестинский активист и постоянный житель США Махмуд Халиль, также принимавший участие в студенческих протестах в Колумбийском университете.