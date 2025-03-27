ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Что известно о задержании турецкой студентки в США?
Аспирантка Рюмейса Озтюрк задержана по обвинениям в поддержке ХАМАС: активисты говорят о политической расправе
Что известно о задержании турецкой студентки в США?
/ Public domain
27 марта 2025 г.

30-летняя аспирантка Университета Тафтса в США, гражданка Турции Рюмейса Озтюрк была задержана агентами иммиграционной полиции на улице в городе Сомервилл, штат Массачусетс, во вторник, 25 марта. Инцидент вызвал волну протестов и критику со стороны правозащитников, утверждающих, что дело Озтюрк является частью масштабной кампании по запугиванию пропалестинских активистов в Соединнных Штатах.

Сразу после задержания Озтюрк была переведена в иммиграционный изолятор в городе Бэзил, штат Луизиана, несмотря на постановление федерального судьи, запрещавшее ее перемещение за пределы Массачусетса без предварительного уведомления. Адвокат Озтюрк, Махса Ханбабаи, подала экстренное ходатайство в суд, добиваясь освобождения своей подзащитной, указав, что ей не предъявлены официальные обвинения и что она была задержана прямо по пути на ифтар.

Представители Министерства внутренней безопасности заявили, что Озтюрк якобы поддерживала ХАМАС — организацию, признанную в США террористической, — и что ее виза была отозвана по соображениям безопасности. Однако никакие доказательства в поддержку этих утверждений предоставлены не были.

Единственным подтвержденным случаем публичной пропалестинской активности Озтюрк остается соавторство в студенческой колонке, опубликованной в The Tufts Daily, в которой содержался призыв к администрации университета пересмотреть связи с Израилем и отреагировать на требования студентов о признании геноцида палестинцев.

Друзья и коллеги аспирантки утверждают, что она не была активной участницей протестных акций и больше известна организацией студенческих встреч и культурных мероприятий. «Насколько я знаю, единственное, что она организовывала, — это совместный ужин на День благодарения», — рассказала Дженнифер Хойден, близкая подруга Озтюрк и ее бывшая сокурсница по Колумбийскому университету.

После публикации статьи о Палестине имя и фотография Озтюрк появились на сайте Canary Mission — платформе, специализирующейся на «документации антиамериканской и антиизраильской активности» студентов в США. Правозащитники считают, что сайт используется для давления на активистов и их последующей дискредитации.

Президент Тафтского университета Сунил Кумар выступил с заявлением, подчеркнув, что вуз взаимодействует с местными и федеральными властями и надеется, что студентке будет предоставлено право на надлежащую правовую защиту. Вечером 26 марта в Сомервилле прошел митинг в поддержку Озтюрк, в котором приняли участие сотни человек. «Это политическая расправа за то, что она поддержала Палестину. И нас пытаются запугать. Но мы не замолчим», — заявила активистка Лиа Каяли из Движения палестинской молодёжи.

Задержание Озтюрк стало продолжением усилий администрации Дональда Трампа по депортации иностранных студентов, которых подозревают в «протеррористической, антисемитской и антиизраильской деятельности». Ранее в марте был арестован пропалестинский активист и постоянный житель США Махмуд Халиль, также принимавший участие в студенческих протестах в Колумбийском университете.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us