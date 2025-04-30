ПОЛИТИКА
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Трамп больше не просит Зеленского уйти
Вашингтон снял требование о проведении выборов в Украине в рамках переговоров о мире с Россией, сообщают СМИ
Трамп больше не просит Зеленского уйти
/ AP
30 апреля 2025 г.

Администрация Дональда Трампа больше не требует от Владимира Зеленского проведения выборов как условия для мирного соглашения с Россией. По данным источников The Telegraph, этот пункт был исключен из последней версии предложений США по прекращению огня.

Ранее требование об организации выборов, способных привести к смене власти в Киеве, вызывало острую критику в Украине. Президент Зеленский предупреждал, что не может подписать соглашение, которое будет воспринято обществом как измена.

Тем временем в Москве также начали звучать более сдержанные заявления по поводу необходимости смены украинской власти, что может свидетельствовать о подготовке почвы к прямым переговорам.

Тем не менее, европейские дипломаты с осторожностью воспринимают так называемую уступку США. Один из источников The Telegraph заявил, что в действительности это может быть частью тактики давления со стороны Трампа: «Он делает два шага вперед, потом один назад и называет это компромиссом. На деле настоящей уступкой был бы Крым».

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