Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре резко осудил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о «неблагодарности африканских лидеров». В своей новогодней речи Траоре подчеркнул, что высказывания Макрона являются оскорбительными для всех африканцев.

«Макрон оскорбил всех африканцев. Вот как этот господин видит Африку и африканцев. В его глазах мы не люди», — заявил Траоре.

По его словам, Франция существует благодаря жертвам африканских народов: «Если кто и неблагодарен, так это он сам. Они должны молиться за нас».

Ранее, выступая на конференции послов в Париже, Макрон заявил, что Франция не уходит из Африки, а лишь пересматривает свое присутствие после ряда военных переворотов. Он также отметил, что с 2013 года французская армия вела борьбу с терроризмом в регионе, но африканские лидеры «забыли поблагодарить за это».

На это заявление отреагировали и другие африканские лидеры. Премьер-министр Сенегала Усман Сонко заявил, что решение о закрытии французской базы в Сенегале было принято исключительно сенегальцами.

«Франция не имеет полномочий для обеспечения безопасности и суверенитета в Африке», — подчеркнул Сонко.

Министр иностранных дел Чада Абдераман Куламалла напомнил о роли африканских народов в освобождении Франции во Второй мировой войне, указав, что их жертвы никогда не были должным образом оценены.

«Французским лидерам нужно научиться уважать африканские народы», — отметил он.