ТУРЦИЯ
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Турецкий Красный Полумесяц — опора в бедствиях и кризисах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турецкий Красный Полумесяц играет ключевую роль в оказании помощи и национальной солидарности, поддерживая пострадавших в зонах бедствий
Турецкий Красный Полумесяц — опора в бедствиях и кризисах
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / AA
5 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на 105-м общем собрании Турецкого Красного Полумесяца в Анкаре. Он выразил благодарность всем сотрудникам и волонтерам организации за их вклад в служение народу.

«Турецкий Красный Полумесяц — это символ милосердия на протяжении 157 лет», — отметил Эрдоган. Он напомнил, что организация была основана в Османский период и с тех пор сопровождала страну во всех кризисах — от землетрясения в Эрзинджане до недавней катастрофы в Кахраманмараше.

По словам президента, сегодня у организации 513 отделений и представительств, около 400 тыс. волонтеров, четыре больницы, два медицинских центра, 94 подразделения, работающих с мигрантами, а также столовые и дома престарелых.

«Турецкий Красный Полумесяц обеспечивает 97% всей потребности страны в крови. К апрелю число доноров превысило 1 млн 179 тыс.», — заявил он.

Президент добавил, что после февральского землетрясения государство уже передало ключи от 200 тыс. домов и до конца года число достигнет 450 тыс.

«Именно Турецкий Красный Полумесяц был в эпицентре событий 820 дней», — сказал Эрдоган.

Президент также подчеркнул достижения в области биотехнологий — речь шла о производстве лекарств из плазмы в рамках местного проекта. По его словам, во время последнего землетрясения в Стамбуле организация развернула помощь в 350 точках, задействовав 1650 сотрудников и 319 машин.

В Рамадан организация организовала ифтар для 840 тыс. человек.

«Турецкий Красный Полумесяц не оставил без внимания и Газу. Там ежедневно раздают пищу для 15 тыс. человек», — сказал он.

Эрдоган призвал не уставать от борьбы с дезинформацией: «Мы должны объяснять народу правду. Использование ресурсов требует максимальной ответственности».

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