ВОЙНА В ГАЗЕ
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Турецкие врачи рассказали о катастрофе в Газе
Турецкие врачи, вернувшиеся из разрушенного сектора Газа, рассказали о систематических ударах по больницам, тысячах раненых без конечностей и катастрофической нехватке оборудования
Турецкие врачи рассказали о катастрофе в Газе
Турецкие врачи рассказали о гуманитарной катастрофе в секторе Газа / AA
19 апреля 2025 г.

В Стамбуле прошла специальная встреча, организованная Фондом гуманитарной помощи IHH, на которой турецкие врачи, добровольно отправившиеся в сектор Газа, рассказали о том, что им довелось пережить.

Председатель Международной ассоциации врачей (AID) Явуз Деде сообщил, что по данным Всемирной организации здравоохранения, только в 2024 году Израиль совершил более 500 целенаправленных атак на медицинские учреждения в Газе.

Под бомбежки попали крупнейшие больницы — «Аш-Шифа», «Наср», Индонезийская и другие. Из 36 больниц региона функционируют лишь немногие, и даже они — на грани остановки из-за нехватки ресурсов.

Деде сообщил, что с начала конфликта погибли более 60 тыс. палестинцев, около 110 тыс. получили ранения. Более 20 тыс. человек остались без конечностей, среди них около 7 тыс. детей. По его словам, Израиль сознательно разрушает инфраструктуру, создавая «непригодную для жизни территорию».

Профессор Ибрагим Уйгун, находившийся в Газе два месяца, подтвердил: «На севере не осталось ни одного работающего томографа. Больницы разрушены преднамеренно. Мы видели своими глазами, как медицину стирали с лица земли».

Хирург Йылмаз Мертсой добавил: «Мы работали в центре геноцида. Я, врач, стыдился своей человечности. Уничтожается целое поколение. Молчание мира — соучастие в этом».

Врачи призвали международное сообщество не закрывать глаза на происходящее и защищать универсальные права на здоровье и жизнь.

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