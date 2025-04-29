ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Кремль: перемирие возможно только с условиями Путина
Перемирие на 30 дней, предложенное Владимиром Зеленским, возможно только с учетом условий, ранее озвученных Владимиром Путиным, заявили в Кремле
Кремль: перемирие возможно только с условиями Путина
Дмитрий Песков / Reuters
29 апреля 2025 г.

Перемирие на 30 дней, о котором заявил президент Украины Владимир Зеленский, возможно только с учетом «нюансов», которые ранее обозначил президент России Владимир Путин. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

28 апреля вечером Зеленский предложил немедленное прекращение огня «минимум на 30 дней» в ответ на объявленное Путиным перемирие в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне.

«Если говорить о долговременном прекращении, то здесь важны те самые нюансы, о которых президент Путин говорил в Кремле. Без ответа на эти вопросы идти на такое долгосрочное перемирие трудно», — сказал Песков.

Он добавил, что украинская сторона пока никак не отреагировала на предложение Путина о временном прекращении огня.

«Трудно понять, киевский режим собирается присоединиться к этому или нет», — заявил представитель Кремля.

Путин поднимал тему «нюансов» долговременного перемирия еще в марте 2025 года. Тогда он отмечал, что российские власти готовы к прекращению огня, но при этом ставят ряд условий.

Президент России подчеркивал, что линия соприкосновения протянулась почти на две тысячи километров, и российские войска ведут наступательные действия на многих участках.

Путин задавался вопросами о гарантиях: будет ли Украина использовать перемирие для наращивания мобилизации, поставок оружия и подготовки новых подразделений.

Он также поднимал вопросы контроля за соблюдением перемирия: кто отдаст приказы о прекращении огня, как будут проверяться нарушения, и кто понесет ответственность за возможный срыв договоренностей.

28 апреля Путин объявил о временной остановке боевых действий российскими войсками с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая.

В ответ Зеленский выступил с предложением о более длительном прекращении огня без отсрочек.

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