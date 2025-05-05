Вечером 4 мая йеменское движение хуситов объявило о введении «тотальной воздушной блокады» Израиля. Это стало ответом на планы Тель-Авива расширить военную агрессию в секторе Газа.

Официальный представитель хуситов, бригадный генерал Яхья Сари, в телеобращении призвал международные авиакомпании «всерьез отнестись к предупреждению» ради безопасности пассажиров. По его словам, блокада вступает в силу немедленно — хуситы обещают наносить регулярные удары по израильским аэропортам, в том числе по международному аэропорту Бен-Гурион.

В тот же день ракета, выпущенная с территории Йемена, упала у подъездной дороги к аэропорту Бен-Гурион под Тель-Авивом. Взрыв вызвал панику среди пассажиров, шесть человек получили легкие ранения. Израильские военные подтвердили, что это первый случай удара по территории аэропорта с начала израильского вторжения в Газу. По предварительной информации, Израиль не смог перехватить ракету из-за технической неисправности системы ПВО.

Более 20 крупных авиакомпаний, включая Lufthansa, Air France и Delta, отменили рейсы в Израиль. Работа аэропорта временно была приостановлена, но затем рейсы восстановили.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал жесткий ответ.

«Мы атаковали (Йемен) раньше — будем атаковать и впредь. Ответ последует не только по хуситам, но и по их иранским кураторам — в выбранное нами время и в выбранном месте», — пригрозил премьер.

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что ответ будет «в семь раз сильнее».

Хуситы обстреливают Израиль с октября 2023 года, в последнее время их ракеты и дроны все чаще преодолевают израильскую систему ПВО. Группировка также атакует связанные с Израилем и США суда в Красном море. Вашингтон собрал международную коалицию для защиты судоходства и еженедельно атакует йеменские города, включая Сану и Ходейду.

По данным израильских СМИ, правительство Нетаньяху готовится к расширению вторжения в Газу, резервисты массово вызываются на службу. Очередное заседание кабинета министров намечено на 5 мая.



