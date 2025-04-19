ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израильская провокация против Аль-Аксы
МИД Палестины осудил распространение ультраправыми Израиля видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, где изображен снос мечети Аль-Акса и строительство еврейского храма на ее месте
Израильская провокация против Аль-Аксы
Аль-Акса / Reuters
19 апреля 2025 г.

Министерство иностранных дел Палестины выразило резкую обеспокоенность в связи с распространением провокационного видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, на платформах ультраправых израильских группировок.

На ролике, получившем название «В следующем году в Иерусалиме», показан снос мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и строительство на ее месте так называемого еврейского храма.

Палестинская сторона подчеркнула, что подобные действия являются элементом систематического подстрекательства и атак на исламские и христианские святыни в Иерусалиме.

В МИД отметили, что крайне правые силы в Израиле чувствуют безнаказанность на фоне слабой международной реакции на происходящее в Газе и продолжают продвигать свои экспансионистские и расистские планы.

Министерство призвало международное сообщество, в первую очередь ООН, немедленно отреагировать и защитить палестинский народ от подобных провокаций, которые могут привести к серьезной эскалации.

Несмотря на заявления израильского правительства о сохранении статус-кво в отношении Аль-Аксы, Управление исламских фондов Иерусалима утверждает, что полномочия по управлению святыней продолжают нарушаться.

Согласно действующему статус-кво, Управление исламских вакуфов остается единственным легитимным органом, регулирующим деятельность в пределах комплекса, где право на богослужения принадлежит исключительно мусульманам.

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