Министерство иностранных дел Палестины выразило резкую обеспокоенность в связи с распространением провокационного видео, созданного с помощью искусственного интеллекта, на платформах ультраправых израильских группировок.

На ролике, получившем название «В следующем году в Иерусалиме», показан снос мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме и строительство на ее месте так называемого еврейского храма.

Палестинская сторона подчеркнула, что подобные действия являются элементом систематического подстрекательства и атак на исламские и христианские святыни в Иерусалиме.

В МИД отметили, что крайне правые силы в Израиле чувствуют безнаказанность на фоне слабой международной реакции на происходящее в Газе и продолжают продвигать свои экспансионистские и расистские планы.

Министерство призвало международное сообщество, в первую очередь ООН, немедленно отреагировать и защитить палестинский народ от подобных провокаций, которые могут привести к серьезной эскалации.

Несмотря на заявления израильского правительства о сохранении статус-кво в отношении Аль-Аксы, Управление исламских фондов Иерусалима утверждает, что полномочия по управлению святыней продолжают нарушаться.

Согласно действующему статус-кво, Управление исламских вакуфов остается единственным легитимным органом, регулирующим деятельность в пределах комплекса, где право на богослужения принадлежит исключительно мусульманам.