В четверг парламент Литвы проголосовал за выход из Оттавской конвенции, запрещающей разработку, использование, передачу и хранение противопехотных мин. За соответствующее решение выступили 107 депутатов, трое воздержались, против не проголосовал никто. Документ вступит в силу через шесть месяцев.

Литва стала очередной страной, объявившей об отказе от ограничений в сфере вооружений. В 2025 году о намерении выйти из договора также заявили Латвия, Эстония, Польша и Финляндия — все они граничат с Россией, которая не присоединялась к этому соглашению.

Официальной причиной выхода стало «ухудшение ситуации с безопасностью в регионе». В Вильнюсе заявляют, что на фоне растущих угроз необходимо пересматривать прежние обязательства.

Ранее, в марте, Литва также вышла из конвенции по кассетным боеприпасам. Власти страны заявили, что для сдерживания «потенциального агрессора» должны использоваться «все доступные средства».

Оба решения вызвали критику со стороны международных правозащитных организаций, которые напомнили, что основными жертвами противопехотных мин, согласно тексту Оттавского договора 1999 года, являются мирные жители. Стороны документа подчеркивали намерение «положить конец страданиям», вызванным использованием данного типа вооружений.