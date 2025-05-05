Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оставаться у власти дольше двух сроков. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что будет соблюдать установленный законом лимит президентских полномочий.

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно», — сказал Трамп. Он добавил, что рассчитывает провести «четыре прекрасных года», а затем передать власть «великому республиканцу».

По его словам, в Республиканской партии есть сильные кандидаты, способные продолжить его курс. Среди возможных преемников Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

Отвечая на вопрос о 22-й поправке к Конституции США, которая запрещает избираться на пост президента более двух раз, Трамп сказал, что лично «не знает», насколько эта норма конституционна. Однако отметил, что «другие говорят, что можно прибегнуть к голосованию», чтобы ее изменить.

Ранее, в марте, Трамп допускал возможность участия в выборах в третий раз. Тогда он заявлял, что получил «серьезные предложения» от своих сторонников.

Согласно действующему законодательству, отмена ограничения возможна только через внесение поправки в Конституцию. Это требует одобрения двух третей Конгресса или большинства законодательных собраний штатов.