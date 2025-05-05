ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Трамп не пойдет на третий срок
Дональд Трамп заявил, что не будет баллотироваться на третий срок и намерен ограничиться двумя каденциями
Трамп не пойдет на третий срок
Дональд Трамп / Reuters
5 мая 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен оставаться у власти дольше двух сроков. В интервью телеканалу NBC News он подчеркнул, что будет соблюдать установленный законом лимит президентских полномочий.

«Я буду президентом восемь лет, я буду президентом два срока. Я всегда считал, что это очень важно», — сказал Трамп. Он добавил, что рассчитывает провести «четыре прекрасных года», а затем передать власть «великому республиканцу».

По его словам, в Республиканской партии есть сильные кандидаты, способные продолжить его курс. Среди возможных преемников Трамп назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и государственного секретаря Марко Рубио.

Отвечая на вопрос о 22-й поправке к Конституции США, которая запрещает избираться на пост президента более двух раз, Трамп сказал, что лично «не знает», насколько эта норма конституционна. Однако отметил, что «другие говорят, что можно прибегнуть к голосованию», чтобы ее изменить.

Ранее, в марте, Трамп допускал возможность участия в выборах в третий раз. Тогда он заявлял, что получил «серьезные предложения» от своих сторонников.

Согласно действующему законодательству, отмена ограничения возможна только через внесение поправки в Конституцию. Это требует одобрения двух третей Конгресса или большинства законодательных собраний штатов.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us