Специальный представитель президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов заявил, что сотрудничество стран Центральной Азии с Европейским союзом продолжится вне зависимости от того, как это воспринимается извне.

«Будут ли какие-то комментарии, нравится кому-то это или нет — мы продолжим партнерство», — сказал он в интервью Ishonch.uz.

Камилов занимает должность заместителя секретаря Совета безопасности при президенте и курирует вопросы внешней политики.

Он подчеркнул, что впервые в истории страны региона выступают как единый субъект, и международное сообщество признает эту новую роль.

На этой основе, по его словам, формируются оригинальные форматы сотрудничества. Сейчас число партнерских платформ «Центральная Азия плюс» превышает десять. Это форматы с участием ведущих стран и международных организаций.

Камилов отметил, что прошедший в Самарканде саммит «ЦА — ЕС» стал важным этапом в укреплении стратегического партнерства.

Он также подчеркнул прагматичную природу внешней политики государств региона.

«Сравните: у нас 5 государств, у ЕС — 28. Совокупный ВВП ЕС — около $19 трлн. Конечно, у нас есть прагматичный интерес», — сказал представитель Узбекистана.

Он добавил, что многие международные политики называют Центральную Азию примером добрососедства и регионального согласия.

Саммит «Центральная Азия — Европейский союз» прошел в апреле в Самарканде. В нем приняли участие лидеры всех пяти стран региона, а также президент Европейского совета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По итогам встречи была принята совместная декларация из 20 пунктов. В ней стороны зафиксировали намерение углублять стратегическое сотрудничество, а также согласовали ряд конкретных инициатив.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце апреля подверг критике расширение диалога между ЕС и странами Центральной Азии.

По его словам, ЕС продвигает в регионе повестку «с антироссийским уклоном».

Лавров уточнил, что Москва не возражает против многовекторной политики своих партнеров. Однако, по его мнению, некоторые западные программы направлены не на взаимную выгоду, а на усиление влияния ЕС в таких сферах, как пограничный контроль, статистика и таможенное администрирование.