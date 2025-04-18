Утром 18 апреля российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, снаряд попал в многоэтажный дом в густонаселенном районе. Под завалами могут находиться люди.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, ракета поразила многоквартирные жилые дома в Основянском районе. По предварительной информации, использовались баллистические ракеты с кассетной боевой частью. Из-за этого площадь разрушений оказалась значительной.

По последним данным, один человек погиб. Количество пострадавших возросло до 74. В больницы доставлены 13 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших — два ребенка трех и четырех лет.

Мэрия сообщает о повреждении более 20 многоквартирных домов и более 30 частных построек.

Почти одновременно с ударами по Харькову сообщения о взрывах поступили из Днепра. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки повреждены фитнес-центр, гостиница и офисное здание. Погибших и раненых нет. Воздушная тревога в регионе сохраняется.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.