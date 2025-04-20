ПОЛИТИКА
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В Германии заявили об особой связи немцев с оружием
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус сказал, что не понимает, почему в стране так много публичных дебатов о передаче ракет Taurus Украине
В Германии заявили об особой связи немцев с оружием
/ Public domain
20 апреля 2025 г.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что страна ведет «эротическую связь» с вооружениями, комментируя затянувшиеся дебаты о возможной передаче Украине крылатых ракет Taurus. Его высказывание прозвучало на фоне давления на правящую коалицию и попыток нового канцлера Фридриха Мерца убедить Социал-демократическую партию (СДПГ), куда входит сам Писториус, одобрить поставки.

«Я не понимаю, откуда у нас такая эротическая связь с оружием», — сказал Писториус, добавив, что ни в одной другой стране — включая Британию и Францию, уже передавшие Украине ракеты Storm Shadow, — не обсуждают вооружения столь публично.

В ответ бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал «прекратить клоунаду»: «Мы не на Репербане. Идет война. Украине нужны Taurus, как воздух. Не дайте нам задохнуться».

Канцлер Олаф Шольц ранее блокировал передачу этих ракет Киеву, опасаясь эскалации. Taurus имеют дальность больше, чем у Storm Shadow и американских ATACMS, а также лучше подходят для уничтоженияу крепленных бункеров.

Впрочем Писториус — согласно опросам, самый популярный политик в стране — подчеркнул, что не исключает передачу: «Есть весомые аргументы как за, так и против».

После недавнего российского удара по Сумам, в результате которого погибли 36 украинцев, Мерц предложил разрешить Украине применять Taurus по Крымскому мосту. Лидер СДПГ Ларс Клингбайль заявил, что подобные внешнеполитические решения должны приниматься в рамках коалиционного соглашения. Возможный будущий министр иностранных дел Йоханн Вадефуль добавил, что цель поставок — «вынудить Россию изменить политический курс».

Москва отреагировала резко: замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Берлину и назвал Мерца «нацистом», заявив, что передача ракет вовлечет Германию в конфликт напрямую. В Киеве же пообещали соблюдать немецкие условия по применению вооружений.

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