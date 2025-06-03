ПОЛИТИКА
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Трамп: без пошлин Америка не выживет
Дональд Трамп заявил, что без гибкой тарифной политики США не смогут выжить экономически и пообещал защищать пошлины от отмены судами
Трамп: без пошлин Америка не выживет
Президент США Дональд Трамп / Reuters
3 июня 2025 г.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика не сможет выжить без введения пошлин на товары из других стран.

«Если другим странам разрешено использовать пошлины против нас, а нам не разрешено быстро и гибко применять ответные пошлины против них, у нашей страны нет даже малейшего шанса на экономическое выживание», — написал он в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, именно торговые тарифы обеспечивают процветание американской экономики.

Он также отметил, что если суды заблокируют введенные им пошлины, это позволит другим странам «держать США в заложниках со своими антиамериканскими тарифами».

«Это означало бы экономическое разорение Соединенных Штатов Америки!» — подчеркнул президент.

В конце мая суд по международной торговле в США признал незаконными часть введенных пошлин и заблокировал их действие.

Администрация президента подала апелляцию и добилась временной разблокировки мер.

После возвращения в Белый дом Трамп сделал пошлины одним из приоритетов своей политики.

1 февраля он утвердил тарифы в размере 25% на импорт из Мексики и большинства товаров из Канады, а также 10% на продукцию из Китая.

Позже он повысил тарифы на китайский импорт до 145%.

12 мая США и Китай договорились о 90-дневной паузе. Вашингтон снизил пошлины до 30%, а Пекин — до 10%.

В конце мая Трамп также анонсировал 50-процентные пошлины на товары из Евросоюза. Однако их введение было отложено до 9 июля.

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