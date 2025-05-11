США и Иран провели четвертый раунд переговоров по ядерной программе, на этот раз в Маскате при посредничестве Омана. Об этом в воскресенье сообщило иранское государственное телевидение. Встреча прошла на фоне подготовки к визиту Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, намеченному на 13–16 мая.

Главный американский переговорщик, спецпредставитель Стив Уиткофф, заявил в интервью Breitbart, что красной линией для Вашингтона остается полный отказ Тегерана от обогащения урана и демонтаж ключевых объектов — в частности в Натанзе, Фордо и Исфахане. Иран, в свою очередь, категорически отвергает эти условия, называя обогащение урана неотъемлемым правом.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран готов к ограничениям в обмен на снятие санкций, но не пойдет на уступки в «принципиальных вопросах». По данным Reuters, иранская сторона требует также юридических гарантий, что США не выйдут из нового соглашения, как это произошло в 2018 году.