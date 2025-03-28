26 марта 2025 года Национальное собрание Армении официально приняло закон о начале процесса вступления в Европейский Союз. Решение было принято значительным большинством голосов: 64 депутата проголосовали за, только 7 выступили против. Решение принято на фоне существенных геополитических изменений на Южном Кавказе и отражает стремление Армении переориентировать свою внешнюю политику.

Поворот наоборот

Закон, принятый армянским парламентом, лаконичен. В нем всего одно предложение: «Республика Армения, стремясь развивать демократические институты, повышать благосостояние общества, укреплять безопасность, устойчивость и верховенство закона, объявляет о начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз». Однако за этой краткостью легко можно проследить глубинную трансформацию внешнеполитического курса страны, десятилетиями считавшейся ближайшим союзником России в регионе.

История принятия этого закона примечательна. Инициатива исходила не от правительства, а от граждан. Петиция о начале процесса евроинтеграции, инициированная внепарламентским объединением «Платформа демократических сил», собрала более 52 тысяч подписей при необходимых 50 тыс. В январе 2025 года правительство одобрило законопроект и передало его в парламент.

Премьер-министр Никол Пашинян подчеркнул, что принятие закона — лишь первый шаг в длительном процессе. «Окончательное решение может быть принято только путем референдума, других вариантов нет», — заявил он, призвав относиться к происходящему «без лишнего энтузиазма или напряжения».

Надломленный союз с Россией

Поворот Армении к Европе произошел не в одночасье. Трещина в отношениях с Москвой, долгое время позиционировавшей себя как гарант безопасности Еревана, образовалась после событий 2023 года в Карабахе. Молниеносная операция азербайджанских вооруженных сил привела к установлению полного контроля Баку над регионом.

Армения почувствовала себя брошенной. Особенно болезненным для Еревана оказалось то, что российские миротворцы, около 2000 человек, дислоцированные в Карабахе, не предотвратили операцию Азербайджана. Впоследствии Пашинян в телевизионном обращении к нации заявил, что существующие альянсы Армении в сфере безопасности оказались «неэффективными» и «недостаточными».

В феврале 2024 года Армения заморозила свое участие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), возглавляемом Россией оборонном альянсе постсоветских государств, аналоге НАТО. Более того, вопреки возражениям Москвы, Ереван присоединился к Международному уголовному суду (МУС), что обязывает страну арестовать президента России Владимира Путина в случае его визита, поскольку МУС выдал ордер на его арест.

Параллельно Армения активизировала оборонное сотрудничество с Францией и в июле 2024 года провела военные учения с войсками США. Москва отреагировала с нескрываемым раздражением, обвинив Ереван в попытке разорвать отношения. Россия объявила о выводе своих миротворцев из Карабаха, а также о частичном выводе войск и пограничников с территории Армении.

Российское противодействие евроинтеграции Армении

Реакция Москвы на решение Армении начать процесс вступления в ЕС была предсказуемо негативной. Российские официальные лица последовательно продвигают тезис о несовместимости членства в ЕС с участием в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда Армения входит с 2015 года.

«Конечно же, стране необходимо будет определяться и делать этот выбор. Потому что усидеть на двух стульях не удастся, это совершенно очевидно», — заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также подчеркнул, что «быть членами двух разных организаций, гипотетически рассуждая, просто невозможно. Здесь одно таможенное пространство, здесь одна зона свободного перемещения товаров, услуг, людей, капиталов, там другая, там другие нормы».

Россия воспринимает шаги Армении в сторону ЕС как прямую угрозу своему влиянию в регионе. «Для нас, конечно, это сигнал, что начало присоединения к Евросоюзу — это начало выхода из ЕАЭС», — отметил Оверчук, добавив, что «обнуление ввозных таможенных ставок с ЕС будет автоматически означать возвращение к таможне и таможенному тарифу с ЕАЭС».

Чтобы удержать Армению в орбите своего влияния, Москва активизировала дипломатические усилия. После объявления о готовности мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном тот же Оверчук сигнализировал о готовности России возродить трехстороннюю рабочую группу по разблокировке региональных коммуникаций, созданную с Арменией и Азербайджаном после соглашения о прекращении огня в ноябре 2020 года.

Мирное соглашение с Азербайджаном: переломный момент

Переориентация Армении на Запад происходит параллельно с прогрессом в мирных переговорах с Азербайджаном. 13 марта 2025 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов неожиданно объявил о завершении работы над текстом мирного договора между двумя странами. МИД Армении подтвердил эту информацию и выразил готовность согласовать время и место для подписания соглашения.

Мирный договор, состоящий из 17 пунктов, до последнего момента имел два нерешенных вопроса. Один из них касался отзыва юридических исков, поданных Арменией и Азербайджаном в международные суды, а другой — запрета на размещение «сил третьих стран» на их общей границе. Последний пункт, как полагают, конкретно относится к Миссии ЕС по наблюдению в Армении (EUMA), развернутой на армянской стороне границы с Азербайджаном в феврале 2023 года.

Примечательно, что соглашение получило широкую международную поддержку. США, Европейский Союз, Франция, Германия, Китай и Россия — все они высказались в его поддержку. Даже такие многосторонние организации, как НАТО и ОДКБ, приветствовали эту новость.

Однако подписание договора сталкивается с рядом сложностей. Азербайджан настаивает на внесении изменений в Конституцию Армении, считая, что в ее преамбуле содержатся территориальные претензии к Азербайджану. Речь идет о ссылке на «общенациональные цели», закрепленные в Декларации независимости 1990 года. Хотя Пашинян ранее утверждал, что декларация отделена от Конституции, и что в Конституции Азербайджана содержатся территориальные претензии к Армении, а не наоборот, этот вопрос остается камнем преткновения.

Реальны ли перспективы членства Армении в ЕС?

Несмотря на решительный поворот Армении к Европе, ее вступление в ЕС в ближайшее время представляется маловероятным. Процесс присоединения к Евросоюзу обычно занимает десятилетия и требует выполнения строгих критериев в широком спектре областей политики, включая функционирование демократических институтов, судебную систему и основные права.

Брюссель сдержанно отреагировал на инициативу Еревана. «Мы осведомлены о законопроекте, касающемся процесса евроинтеграции Армении, мы его проанализируем и обсудим с властями Армении», — заявила представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Анита Хиппер. В то же время она подчеркнула, что первостепенное значение придается реализации действующего Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA), подписанного в 2017 году и вступившего в силу в 2021 году.

В основе нынешних отношений Армении и ЕС лежит это соглашение, а также участие страны в программе «Восточное партнерство». В 2024 году партнеры начали диалог о безвизовом режиме. Однако это все еще далеко от полноценного членства.

Инициатива Армении о вступлении в ЕС имеет двойное назначение: внешнеполитическое — как сигнал Брюсселю о готовности к сотрудничеству и диверсификации международных связей, и внутриполитическое — как способ укрепить позиции действующей власти перед парламентскими выборами 2026 года. При этом невооруженным глазом видна асимметричность отношений: хотя около двух третей армянских граждан поддерживают курс на евроинтеграцию, Брюссель не готов принять Армению в обозримом будущем и не стремится брать на себя серьезные обязательства, но заинтересован в том, чтобы Ереван следовал европейским стандартам через реализацию соглашения CEPA и сопутствующие реформы.

Балансирование между Востоком и Западом

В Ереване утверждают, что не намерены выходить из ЕАЭС, а хотят лишь увеличить число торговых партнеров. «В любом случае мы не думаем чем-то заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми. А независимость — это когда ты зависишь от всех, а не от одного, и все в какой-то степени зависят от тебя», — заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

Эта позиция отражает сложную геополитическую реальность, в которой существует Армения. С одной стороны, страна стремится к большей интеграции с Западом, видя в этом путь к экономическому процветанию и безопасности. С другой — она не может полностью игнорировать свои связи с Москвой, у которой имеются серьезные рычаги давления: Армения зависит от России в энергетической и торговой сферах, а на территории страны находится значительное количество армянских мигрантов.

Примечательно, что Пашинян уже принял приглашение посетить ежегодные празднования Дня Победы в Москве 9 мая, хотя в прошлом году он от него отказался. Это свидетельствует о том, что Ереван пытается поддерживать диалог с Москвой даже на фоне поворота к Европе.

Заключение: долгая дорога к Европе

Путь Армении к членству в ЕС будет долгим и извилистым и вовсе не гарантирует успеха. Географическое положение страны, отсутствие общих границ с ЕС, неразрешенные региональные конфликты и экономическая зависимость от России — все это серьезные препятствия на пути к евроинтеграции.

Однако символическое значение шагов, предпринятых Ереваном, имеют далеко идущие последствия. Они также сигнализируют о глубинной трансформации внешней политики Армении в сторону большей независимости от России и диверсификации своих международных связей. Это происходит на фоне общего ослабления российского влияния на Южном Кавказе, особенно после событий в Карабахе.

Если мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном будет подписано, это может создать более благоприятные условия для евроинтеграции Армении, устранив один из ключевых факторов нестабильности. Однако требование Азербайджана изменить Конституцию Армении перед подписанием договора может затянуть этот процесс до 2026-2027 годов.

В этих условиях Армения будет продолжать балансировать между Востоком и Западом, стремясь извлечь максимальную выгоду из сотрудничества с обеими сторонами. Но общий вектор движения страны в сторону Европы, похоже, определен, и возврат к прежней модели отношений с Россией маловероятен.

Таким образом, закон о начале процесса вступления в ЕС — это не столько практический шаг к скорому членству, сколько стратегический выбор пути развития, который Армения видит для себя в обозримом будущем. И этот первый шаг Ереван уже сделал.