Утром 9 мая на юге России из тренировочного лагеря в Ростовской области сбежали десять заключенных, накануне завербованных в армию, сообщает региональный новостной портал 161.ru. Мужчины не явились на выдачу формы и с тех пор числятся пропавшими. Сообщается, что все были безоружны.

Четверых беглецов задержали при попытке покинуть регион. Установлено местоположение еще двоих — готовится их задержание, сообщает 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Остальные пока в розыске. Дезертиры были осуждены за тяжкие преступления, включая убийство, изнасилование и торговлю наркотиками, но получили возможность отправиться на фронт после подписания контрактов с Минобороны.

Побег произошел в День Победы — на фоне торжеств в честь окончания Второй мировой войны. Минобороны РФ и следственные органы ситуацию пока не комментировали.