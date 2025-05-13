ПОЛИТИКА
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Большой побег на юге России
По данным местных СМИ, 10 осужденных, подписавших контракты с Минобороны РФ, покинули военный полигон утром 9 мая
Большой побег на юге России
/ Reuters
13 мая 2025 г.

Утром 9 мая на юге России из тренировочного лагеря в Ростовской области сбежали десять заключенных, накануне завербованных в армию, сообщает региональный новостной портал 161.ru. Мужчины не явились на выдачу формы и с тех пор числятся пропавшими. Сообщается, что все были безоружны.

Четверых беглецов задержали при попытке покинуть регион. Установлено местоположение еще двоих — готовится их задержание, сообщает 161.ru со ссылкой на источники в силовых структурах.

Остальные пока в розыске. Дезертиры были осуждены за тяжкие преступления, включая убийство, изнасилование и торговлю наркотиками, но получили возможность отправиться на фронт после подписания контрактов с Минобороны.

Побег произошел в День Победы — на фоне торжеств в честь окончания Второй мировой войны. Минобороны РФ и следственные органы ситуацию пока не комментировали.

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