Генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что сектор Газа превратился в «землю отчаяния» из-за продолжающейся израильской осады и масштабных атак.

Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном в социальной сети X.

«Сколько времени пройдет, прежде чем пустые слова осуждения превратятся в действия, направленные на снятие осады, восстановление режима прекращения огня и спасение того, что осталось от человечества?» — подчеркнул Лаззарини.

Он отметил, что голод в Газе усиливается и это происходит сознательно. По его словам, два миллиона человек, в основном женщины и дети, подвергаются коллективному наказанию. Раненые, больные и пожилые лишены доступа к медикаментам и медицинскому уходу.

Глава БАПОР добавил, что гуманитарные организации готовы доставлять помощь, но около 3000 грузовиков агентства по-прежнему ожидают разрешения на въезд в сектор.

«Гуманитарная помощь используется как разменная монета и оружие войны. Осада должна быть снята, гуманитарная помощь должна поступать, пленные должны быть освобождены, а режим прекращения огня должен быть восстановлен», — заявил Лаззарини.

18 марта Израиль возобновил масштабные удары по сектору Газа, спустя два месяца после вступления в силу соглашения о прекращении огня.

С тех пор погибли 1890 палестинцев, большинство из них — женщины, дети и пожилые. Ранения получили более 4950 человек.

По данным Минздрава Газы, с начала войны 7 октября 2023 года в секторе погибли 51 266 человек, еще 116 991 получили ранения.

Израиль отклонил предложения о новом перемирии, заявив о намерении усилить боевые действия против ХАМАС.

Движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении достигнутых ранее договоренностей и возобновлении геноцида палестинцев при попустительстве стран-посредников.