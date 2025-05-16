В Стамбуле завершились консультации между Ираном и «европейской тройкой» — Великобританией, Францией и Германией — по вопросам ядерной программы. Переговоры прошли в закрытом формате на уровне заместителей министров иностранных дел.

Иранскую делегацию на встрече в генеральном консульстве Ирана в Стамбуле возглавили заместители министра иностранных дел Меджид Тафт Раванчи и Казем Гарибабади. Официальных заявлений по итогам переговоров сделано не было.

Позже Гарибабади опубликовал комментарий в социальной сети X. По его словам, стороны обсудили текущую ситуацию вокруг непрямых переговоров с США, а также вопросы снятия санкций.

«Мы с доктором Тафт Раванчи приняли в Стамбуле политических представителей трех европейских стран. Обменялись мнениями по последним вопросам. Иран и «европейская тройка» намерены продолжать дипломатию и использовать ее максимально. Если потребуется — встречи продолжатся», — написал он.

Ранее аналогичная встреча планировалась на 2 мая в Риме, но была отменена после переноса американо-иранских переговоров.

Одной из главных тем остается обеспокоенность Ирана возможным запуском так называемого «механизма возврата санкций», предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Этот пункт позволяет европейским странам восстановить санкции ООН в случае нарушения условий соглашения. Его действие истекает 18 октября. В случае отсутствия прогресса по ядерной программе, «европейская тройка» может активировать механизм до этой даты.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в статье для французского издания Le Point 11 мая предостерег от «злоупотребления» этим механизмом.

«Это приведет не только к утрате роли Европы в соглашении, но и может спровоцировать необратимую эскалацию», — отметил он, призвав к возобновлению диалога.