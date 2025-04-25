Ватикан столкнулся с дипломатической дилеммой: как рассадить гостей на похоронах папы Франциска. Чтобы избежать неловких встреч, кардиналы пошли на неожиданную уловку: церемонию решили организовать строго по алфавиту — но на французском языке.

Похороны назначены на 26 апреля, и сейчас Ватикан работает на полную мощность. Франциск еще при жизни распорядился, чтобы прощание было скромным. Однако нынешняя международная обстановка потребовала особой точности в рассадке 170 иностранных делегаций — чтобы избежать дипломатических курьезов, передает Euronews.

Изначально президента США должны были посадить рядом с лидером Украины Владимиром Зеленским, так как в английском языке эти страны идут подряд по алфавиту.

Но в итоге по французскому алфавиту Дональд Трамп (États-Unis) не окажется рядом с Владимиром Зеленским (Ukraine), а, скорее всего, сядет между представителями Эсватини и Эфиопии. Неподалеку будет и президент Франции Эмманюэль Макрон — один из главных критиков Трампа.

Если бы использовался итальянский алфавит, Трамп и Зеленский также бы сидели бок о бок — именно этого и хотели избежать организаторы. Зеленский, по данным СМИ, запросил встречу с Трампом — первую после их неудачной встречи в Белом доме в начале года. Встреча пока не подтверждена, но возможна в кулуарах Рима.

Особые места отведены делегациям Италии и Аргентины — родины Франциска. Президент Аргентины Хавьер Милей прилетит в пятницу, несмотря на личный конфликт с покойным папой. Итальянская делегация станет крупнейшей — около 70 человек.

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не приедут — оба находятся под международным ордером на арест. Россию представит министр культуры Ольга Любимова, Израиль будет представлять посол при Святом Престоле Ярон Сайдман — несмотря на то, что он активно критиковал покойного папу римского за его поддержку Газы.



