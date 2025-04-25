ПОЛИТИКА
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Ватикан посадит Трампа подальше от Зеленского
Оба политика прибудут 26 апреля на похороны папы римского Франциска, но не увидятся
Ватикан посадит Трампа подальше от Зеленского
Церемония похорон папы римского Франциска начнется 26 апреля / Reuters
25 апреля 2025 г.

Ватикан столкнулся с дипломатической дилеммой: как рассадить гостей на похоронах папы Франциска. Чтобы избежать неловких встреч, кардиналы пошли на неожиданную уловку: церемонию решили организовать строго по алфавиту — но на французском языке.

Похороны назначены на 26 апреля, и сейчас Ватикан работает на полную мощность. Франциск еще при жизни распорядился, чтобы прощание было скромным. Однако нынешняя международная обстановка потребовала особой точности в рассадке 170 иностранных делегаций — чтобы избежать дипломатических курьезов, передает Euronews.

Изначально президента США должны были посадить рядом с лидером Украины Владимиром Зеленским, так как в английском языке эти страны идут подряд по алфавиту.

Но в итоге по французскому алфавиту Дональд Трамп (États-Unis) не окажется рядом с Владимиром Зеленским (Ukraine), а, скорее всего, сядет между представителями Эсватини и Эфиопии. Неподалеку будет и президент Франции Эмманюэль Макрон — один из главных критиков Трампа.

Если бы использовался итальянский алфавит, Трамп и Зеленский также бы сидели бок о бок — именно этого и хотели избежать организаторы. Зеленский, по данным СМИ, запросил встречу с Трампом — первую после их неудачной встречи в Белом доме в начале года. Встреча пока не подтверждена, но возможна в кулуарах Рима.

Особые места отведены делегациям Италии и Аргентины — родины Франциска. Президент Аргентины Хавьер Милей прилетит в пятницу, несмотря на личный конфликт с покойным папой. Итальянская делегация станет крупнейшей — около 70 человек.

Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не приедут — оба находятся под международным ордером на арест. Россию представит министр культуры Ольга Любимова, Израиль будет представлять посол при Святом Престоле Ярон Сайдман — несмотря на то, что он активно критиковал покойного папу римского за его поддержку Газы.


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