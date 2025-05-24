ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Лондон проверяет «российский след»
Британские власти расследуют возможную причастность России к поджогам собственности, связанной с премьер-министром Киром Стармером
Лондон проверяет «российский след»
Британия подозревает Россию в поджогах домов, связанных с премьером / Reuters
24 мая 2025 г.

Великобритания начала расследование по делу о поджогах, совершенных в отношении объектов, связанных с премьер-министром страны Киром Стармером. Как сообщает The Financial Times со ссылкой на источники в британском правительстве, проверяется версия о возможной причастности России.

Британские чиновники выясняют, могли ли задержанные быть завербованы российской стороной. По словам собеседников издания, в Лондоне также обсуждается, какой может быть реакция страны, если эта версия подтвердится.

Один из представителей правительства заявил, что следствие рассматривает все возможные версии произошедшего. Прокурор Сара Пшибыльска ранее отмечала, что мотивы подозреваемых пока остаются неясными.

По данным Financial Times, даже если власти сочтут, что действия задержанных связаны с Россией, это не обязательно укажет на прямой заказ Кремля или осведомленность исполнителей о причастности Москвы.

По подозрению в поджогах были арестованы два гражданина Украины и один гражданин Румынии. Их обвиняют в поджоге автомобиля, частного дома премьер-министра и здания, где ранее проживал Кир Стармер. Все инциденты произошли с 8 по 12 мая в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании прокомментировал произошедшее, назвав поджоги «нападением на всех нас, на демократию и ценности, которые мы отстаиваем».

С начала войны в Украине западные страны неоднократно обвиняли Россию в проведении гибридных атак. Москва эти обвинения последовательно отвергает.

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