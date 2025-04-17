ПОЛИТИКА
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Чехия полностью отказалась от российской нефти
Чехия впервые прекратила закупки российской нефти, полностью перейдя на альтернативные поставки по нефтепроводу из Италии
Чехия полностью отказалась от российской нефти
Центральная нефтебаза в деревне Нелагозевес / Reuters
17 апреля 2025 г.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что страна впервые в своей истории стала полностью независимой от поставок нефти из России. Об этом сообщает ČTK.

Это стало возможным после завершения модернизации нефтепровода TAL, соединяющего Чехию с итальянским портом Триест. Проект по расширению мощностей трубопровода стартовал осенью 2022 года по инициативе чешского правительства. Затраты составили около 70 млн евро.

«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — заявил Фиала.

Теперь Чехия способна ежегодно получать до 8 млн тонн сырой нефти по маршрутам, не связанным с Россией, что полностью покрывает потребности нефтеперерабатывающих заводов страны.

С 1962 года Чехословакия, а затем и Чехия получали нефть по советскому, а затем российскому трубопроводу «Дружба». Еще в прошлом году по этому маршруту в страну поступило 2,7 млн тонн нефти, что составляло около 42% от общего объема импорта.

В последние недели поставки по «Дружбе» полностью прекращены. Власти Чехии ранее заявляли, что намерены достичь полного отказа от российской нефти к середине 2025 года. Этот процесс завершился досрочно.

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