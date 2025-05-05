ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Что мешает перемирию в Украине?
Президент Зеленский заявил, что боевые действия могут прекратиться в любой момент — достаточно воли Москвы
Что мешает перемирию в Украине?
Лидеры Украины и Чехии Владимир Зеленский и Петр Павел / Reuters
5 мая 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня с Россией может быть наступить в любой момент. Но для этого надо, чтобы союзники Киева усилили давление на Москву — без этого Кремль не пойдет на реальные шаги к миру, утверждает Зеленский.

«Без дополнительного давления Россия не предпримет практических шагов к окончанию войны. Сегодня уже 54-й день, как Россия игнорирует даже американское предложение о полном прекращении огня», — отметил президент на совместной пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге.

«Мы считаем, что прекращение огня возможно хоть сегодня. Оно должно продлиться как минимум 30 дней, чтобы дать шанс дипломатии», — уточнил политик.

На прошлой неделе Владимир Путин объявил о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая в честь 80-й годовщины победы над нацистской Германией. Зеленский назвал такую меру бессмысленной — вместо этого украинский лидер поддержал безусловное 30-дневное перемирие, как предлагали США еще в марте.

Чехия с начала войны в 2022 году последовательно поддерживает Украину и стала инициатором поставок боеприпасов крупного калибра.

По чешской инициативе в прошлом году Украина получила 1,6 млн снарядов, в 2025 году ожидается поставка еще 1,8 млн. Зеленский назвал проект эффективным и отметил, что сотрудничество будет расширяться в сфере военной авиации, включая подготовку пилотов и поддержку истребителей F-16.

Президент Украины подчеркнул: необходимо усилить санкции, продолжать поставки военной помощи Киеву и наращивать оборонное сотрудничество в Европе. 

«Россия должна понимать, что европейцы будут защищаться», — подчеркнул политик.

Он также сообщил, что обсуждал меры по прекращению огня, системы ПВО и санкции против России с президентом США Дональдом Трампом 26 апреля на похоронах папы римского Франциска. Лидеры сошлись во мнении, что 30-дневное перемирие — необходимый шаг к завершению конфликта.

4 мая Трамп заявил, что «в последнее время были очень хорошие обсуждения по России и Украине», но деталей не раскрыл. На вопрос о возможной встрече с Путиным в Саудовской Аравии в этом месяце он ответил: «Пока об этом не думал».


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