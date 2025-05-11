ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Путин зовет Украину на переговоры в Стамбул
Россия предлагает возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Путин планирует обсудить возможность переговоров с президентом Турции
Путин зовет Украину на переговоры в Стамбул
Владимир Путин / Reuters
11 мая 2025 г.

Россия предлагает Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая во время выступления перед журналистами по итогам международных встреч с гостями 80-летия Победы.

«Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее и там, где они были прерваны», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул серьезность намерений Москвы и возможность достижения реального перемирия. «Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной», — заверил Путин. По его словам, целью переговоров является «устранение первопричин конфликта» и «выход на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

Президент России сообщил, что планирует обсудить возможность проведения переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в ходе запланированного на завтра разговора. «Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии», — считает Путин. Теперь, по его словам, решение за Киевом.

Предложение России появилось на следующий день после встречи «коалиции желающих» в Киеве 10 мая. В ней участвовали президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск. Лидеры созвонились с американским президентом Дональдом Трампом и призвали Россию к 30-дневному перемирию с 12 мая, пригрозив санкциями в случае отказа.

Ранее в Стамбуле уже проходили переговоры между Россией и Украиной в 2022 году. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты «лоббисты войны».

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