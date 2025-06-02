ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Британия готовится воевать с Россией
Премьер Великобритании Стармер намекнул на возможную отправку войск в будущий европейский конфликт для противостояния России
Британия готовится воевать с Россией
Кир Стармер / Reuters
день назад

Великобритания не может игнорировать угрозу, которую представляет Россия. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер в понедельник в преддверии публикации стратегического оборонного обзора.

«Мы не можем игнорировать угрозу, которую представляет Россия. Мы видели, что произошло в Украине чуть более трех лет назад», — сказал Стармер BBC, отвечая на вопрос о том, придется ли Британии отправлять войска в будущий европейский конфликт.

Согласно обзору, Британия должна повысить готовность к ведению современной войны. Планируется строительство до 12 новых атомных подводных лодок для противодействия растущим глобальным угрозам, а министерство обороны инвестирует £15 миллиардов в новые боеголовки для ядерного арсенала.

130-страничный документ, который Стармер назвал «радикальным планом», содержит 62 рекомендации по переходу к большей готовности к войне. Среди ключевых предложений — строительство до шести новых заводов по производству боеприпасов, создание запаса из 7000 дальнобойных ракет и новое киберкомандование.

Министр обороны Джон Хили предупредил, что министры должны действовать «решительно, чтобы противостоять российской агрессии» и обеспечить, чтобы Британия была «безопасна дома и сильна за рубежом».

Британия также секретно обновляет планы двадцатилетней давности на случай чрезвычайных ситуаций, включая бункеры для защиты кабинета министров и королевской семьи в случае прямой военной атаки России.

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