ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Как Сирия возвращается в мировую экономику?
МВФ обещает поддержать послевоенное восстановление Сирии и ее встраивание в мировые рынки
Как Сирия возвращается в мировую экономику?
МВФ обещает вернуть Сирию в мировую экономику / AP
25 апреля 2025 г.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности помочь Сирии восстановить разрушенные институты и вернуться в мировую экономику. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на весенней сессии в Вашингтоне. Впервые за более чем 20 лет участие в переговорах приняли глава Центробанка Сирии и министр финансов.

«Наша главная цель — помочь восстановить государственные институты, чтобы страна могла снова стать частью глобальной экономики», — отметила Георгиева.

Сирийские чиновники впервые с 2011 года встретились с представителями МВФ, Всемирного банка и министрами финансов других стран. Визит стал первым официальным приездом высокопоставленной сирийской делегации в США после падения режима Башара Асада в декабре.

Новое переходное правительство Сирии пытается наладить отношения с соседями и заручиться поддержкой для восстановления страны. Однако американские санкции, введенные еще при Асаде, по-прежнему блокируют большую часть финансирования. Освобождение от некоторых ограничений сроком на шесть месяцев, введенное в январе, дало лишь ограниченный эффект.

Попытки привлечь иностранное финансирование буксуют — инвесторы опасаются нарушить санкционный режим. Представитель Госдепартамента США Тим Лендеркинг заявил, что санкции могут быть смягчены, если сирийские власти пойдут на сотрудничество с Вашингтоном.

«Санкции могут быть сняты, но только если Сирия докажет, что заслуживает второго шанса», — подчеркнул дипломат.

Правительство Великобритании 24 апреля заявило, что отменяет санкции против десятка сирийских организаций, включая государственные ведомства и СМИ, чтобы помочь стране восстановиться. 

«Сирийский народ заслуживает возможности восстановить свою страну и экономику, а стабильная Сирия отвечает национальным интересам Великобритании», — заявил в своем заявлении Хэмиш Фальконер, министр по делам Ближнего Востока.

В марте Великобритания отменила санкции в отношении двух десятков сирийских предприятий, в основном банков и нефтяных компаний.

При этом санкции, введенные против Асада и его соратников, остаются в силе. Лондон внес изменения в закон, чтобы позволить привлечь бывшего лидера и других лиц к ответственности за зверства, совершенные против сирийцев.


Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us