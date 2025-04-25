Международный валютный фонд (МВФ) заявил о готовности помочь Сирии восстановить разрушенные институты и вернуться в мировую экономику. Об этом заявила глава фонда Кристалина Георгиева на весенней сессии в Вашингтоне. Впервые за более чем 20 лет участие в переговорах приняли глава Центробанка Сирии и министр финансов.

«Наша главная цель — помочь восстановить государственные институты, чтобы страна могла снова стать частью глобальной экономики», — отметила Георгиева.

Сирийские чиновники впервые с 2011 года встретились с представителями МВФ, Всемирного банка и министрами финансов других стран. Визит стал первым официальным приездом высокопоставленной сирийской делегации в США после падения режима Башара Асада в декабре.

Новое переходное правительство Сирии пытается наладить отношения с соседями и заручиться поддержкой для восстановления страны. Однако американские санкции, введенные еще при Асаде, по-прежнему блокируют большую часть финансирования. Освобождение от некоторых ограничений сроком на шесть месяцев, введенное в январе, дало лишь ограниченный эффект.

Попытки привлечь иностранное финансирование буксуют — инвесторы опасаются нарушить санкционный режим. Представитель Госдепартамента США Тим Лендеркинг заявил, что санкции могут быть смягчены, если сирийские власти пойдут на сотрудничество с Вашингтоном.

«Санкции могут быть сняты, но только если Сирия докажет, что заслуживает второго шанса», — подчеркнул дипломат.

Правительство Великобритании 24 апреля заявило, что отменяет санкции против десятка сирийских организаций, включая государственные ведомства и СМИ, чтобы помочь стране восстановиться.

«Сирийский народ заслуживает возможности восстановить свою страну и экономику, а стабильная Сирия отвечает национальным интересам Великобритании», — заявил в своем заявлении Хэмиш Фальконер, министр по делам Ближнего Востока.

В марте Великобритания отменила санкции в отношении двух десятков сирийских предприятий, в основном банков и нефтяных компаний.

При этом санкции, введенные против Асада и его соратников, остаются в силе. Лондон внес изменения в закон, чтобы позволить привлечь бывшего лидера и других лиц к ответственности за зверства, совершенные против сирийцев.



