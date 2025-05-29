ВОЙНА В ГАЗЕ
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Израиль бьет по детскому саду и палаткам
Израильская армия нанесла удары по жилым домам, детскому саду и палатке перемещенных лиц в Газе, убив не менее 35 палестинцев
Израиль бьет по детскому саду и палаткам
В результате последних атак Израиля на сектор Газа погибли 35 палестинцев / AA
29 мая 2025 г.

В секторе Газа в результате израильских атак погибли по меньшей мере 35 палестинцев. Большинство из них — женщины и дети. Армия Израиля продолжает наносить удары по жилым домам и временным укрытиям мирных жителей.

По информации палестинского агентства WAFA, в городе Джебалия на севере Газы израильские силы атаковали дом семьи Аззам и детский сад. В результате погибло 10 человек. Семь из них — женщины и дети.

В центральной части сектора, в лагере беженцев Бурейдж, израильская армия обстреляла дом семьи аль-Каринави. Погибли не менее 19 человек. Много раненых.

В городе Хан-Юнус на юге сектора израильский беспилотник атаковал группу палестинцев. Жертвами стали мужчина и его беременная жена.

В Дейр-эль-Балах, также в центральной части Газы, был нанесен удар по палатке, в которой жили вынужденно перемещенные палестинцы. Погиб 13-летний Ахмед Аввад.

В районе Кийзан ан-Наджар в Хан-Юнусе израильская авиация нанесла удар, в результате которого погиб один палестинец.

В районе Абасан аль-Кабира спасатели извлекли тело погибшего палестинца из-под завалов после удара.

Кроме того, в так называемом «коридоре Мораг», между Рафахом и Хан-Юнусом, израильские военные открыли огонь рядом с центром раздачи гуманитарной помощи. Был убит один палестинец.

На фоне продолжающихся атак Израиля и ограничений на ввоз гуманитарной помощи Всемирная продовольственная программа ООН (ВВП) сообщила о гибели двух человек при попытке прорваться на склад продовольствия в Дейр-эль-Балахе.

По данным ВПП, склад в городе был захвачен толпой голодающих людей. Есть погибшие и раненые. В организации предупреждают: в Газе гуманитарная ситуация вышла из-под контроля. Израиль блокирует поставки продовольствия уже более 80 дней.

«Газа отчаянно нуждается в увеличении помощи. Это единственный способ спасти людей от голода», — говорится в заявлении.

ВПП призывает обеспечить немедленный, безопасный и беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи на всей территории сектора.

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