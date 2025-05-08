После более чем трех лет затяжного конфликта на востоке Европы произошло событие, которое может стать поворотным моментом не только для Украины, но и для геополитической архитектуры региона. Соглашение о создании совместного инвестиционного фонда восстановления между США и Украиной, получившее неофициальное название «минеральная сделка», было подписано 30 апреля 2025 года после месяцев сложных переговоров, во время которых документ неоднократно оказывался на грани срыва.

Путь к соглашению: от ультиматумов к партнерству

Рождение этой сделки было непростым. Первоначально предложенная украинской стороной еще президенту Джо Байдену осенью прошлого года как обмен минеральных прав на дополнительное вооружение, она претерпела множество трансформаций, став своеобразным тестом на лояльность для администрации Дональда Трампа. Проекты соглашения появлялись и исчезали, а один из вариантов даже «распался» после памятной напряженной встречи между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете.

Окончательный вариант соглашения принял форму трех отдельных документов, заключенных между министром финансов США Скоттом Бессентом и вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко. Один из них представляет собой межправительственное соглашение, требующее ратификации украинским парламентом — шаг, позволяющий разделить политическую ответственность за этот противоречивый документ. Два других — коммерческие соглашения, ставшие предметом последних споров — определяют структуру инвестиций и их условия.

Содержание соглашения: равноправное партнерство вместо подчинения

Соглашение стало редким дипломатическим успехом для Украины, чья дипломатия не всегда преуспевала в длительных, терпеливых переговорах. Под руководством заместителя министра экономики Тараса Качки украинской команде удалось добиться важных уступок в ходе двух изнурительных раундов переговоров.

Американские требования о возврате прошлой военной помощи — предоставленной в виде грантов — были сняты, как и гангстерские претензии на 500 млрд, а затем 350 млрд долларов украинских ресурсов. Также были отклонены предложения об американском контроле над партнерством и 100% его прибыли.

В итоговом документе инвестиционный фонд будет работать на равных условиях: совместное управление и разделение будущих прибылей. Существующие проекты, поддерживающие текущий бюджет Украины, исключены из сферы действия соглашения. Сделка будет применяться только к будущим проектам в области природных ресурсов и инфраструктуры, выбранным Украиной. Остается неясным, будут ли они включать будущую разведку нефти и газа.

Политическое значение: от «сделки века» к стратегическому партнерству

Согласно данным соглашения, все подземные, наземные ресурсы (включая ресурсы в территориальных водах) и инфраструктура остаются собственностью украинского государства. Вопреки ранним заявлениям Трампа, речь не идет о долге Украины перед США или о его погашении.

В Инвестиционном фонде оба государства будут иметь равные доли (50-50). Правительство Украины будет переводить в Фонд 50% доходов от новых лицензий на разработку месторождений и от новых проектов. США же могут делать свои взносы в Фонд как в виде финансовой, так и военной помощи. Американская сторона берет на себя обязательство привлекать в Фонд дополнительные инвестиции и технологии.

Доходы Фонда не будут облагаться налогом ни в Украине, ни в США. Средства Фонда будут направляться исключительно на инвестиции внутри Украины.

Что конкретно получит американская сторона от этого соглашения, не совсем ясно. Возможно, это будет подробно описано в техническом соглашении, которое будет подписано позже. Масштаб природных ресурсов Украины, их реальная стоимость и экономическая эффективность их разработки на текущем этапе также остаются секретом.

Возвращение США к традиционной американской политике

Параллельно с минеральной сделкой Государственный департамент США утвердил пакет продаж в размере 310 млн долларов для технического обслуживания украинских истребителей F-16, включая модернизацию, программное обеспечение, ремонт и обучение пилотов. Согласно заявлению Госдепартамента, этот шаг будет служить национальным интересам безопасности США и целям внешней политики, улучшая безопасность партнерской страны (Украины), которая является силой, способствующей политической стабильности и экономическому прогрессу в Европе.

В официальном заявлении безопасность Украины напрямую связывается с интересами безопасности США, что является очень важной деталью.

Кроме того, правительство США завершило подготовку новых санкционных мер против России (в первую очередь в энергетическом и банковском секторах). Это отдельно от соответствующего законопроекта в Сенате. Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Трамп.

Эти действия отражают разочарование Трампа позицией России. Новая администрация в Вашингтоне начинает осознавать, что Россия не готова к уступкам и не отказалась от своего намерения любой ценой заставить Украину капитулировать. Возможно, они знали это с самого начала, но некоторое время играли нейтральную роль, выступая в качестве посредника и проверяя свои шансы на достижение мира.

Республиканские массы, выступающие против помощи Украине, а также мировое сообщество увидели, что Трамп усердно работал над достижением мира, даже оказывал давление на Украину, чтобы добиться от нее уступок, но Москва не смягчила свою позицию, и именно Россия является стороной, выступающей за продолжение войны.

Новые горизонты сотрудничества

После подписания соглашения американская сторона объявила о первом при администрации Трампа экспорте военной продукции в Украину на сумму не менее 50 млн долларов. Этот шаг, вместе с утверждением пакета технической поддержки для F-16, ознаменовал возврат США к более традиционной позиции поддержки Украины.

Для сторонников Украины внутри американской администрации сделка предлагает механизм для продолжения военной помощи, хотя и неопределенный и незначительный. Источник, близкий к Белому дому, сказал изданию The Economist, что сделка поможет разрушить господствующее в кругах MAGA представление о том, что Украина является заботой лишь Демократической партии, а также создаст новое ощущение согласия между Киевом и Трампом.

В Сенате 72 сенатора (более двух третей) подписали законопроект, предусматривающий ужесточение санкций против России, если она не примет предложенный США мир. Проект предусматривает применение 500% пошлины на страны, покупающие энергоресурсы у России (нефть, нефтепродукты, газ, уран).

Заключение: сигналы будущего

На данном этапе можно говорить прежде всего о политическом значении соглашения для Украины. Эта договоренность демонстрирует, что США верят в будущее Украины, ведущей борьбу за существование, и готовы инвестировать в это будущее.

В тексте соглашения подтверждается долгосрочное стратегическое партнерство США и Украины и подчеркивается поддержка США восстановлению, развитию, безопасности Украины и ее интеграции в глобальные экономические структуры. В этом контексте The Washington Post интерпретировал соглашение как победу Украины.

Минеральная сделка стала не просто экономическим соглашением, а символом возвращения американской политики к приверженности традиционным альянсам. В мире, где силовая политика все чаще заменяет международное право, укрепление американо-украинского партнерства может стать одним из основных кирпичиков новой архитектуры безопасности в Европе.

Многое будет зависеть от того, как Трамп использует это соглашение в переговорах с Владимиром Путиным. Но одно ясно: несмотря на начальный скептицизм, США подают четкий сигнал — Украина является долгосрочным партнером, а ее безопасность напрямую связана с безопасностью Америки и всего западного мира.