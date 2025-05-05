ВОЙНА В ГАЗЕ
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Палестинцы умирают в заключении
С начала войны в Газе в израильских тюрьмах умерли 66 палестинцев, большинство из которых были родом из сектора
Палестинцы умирают в заключении
C 7 октября 2023 года в израильских тюрьмах умерли 66 палестинцев / Reuters
5 мая 2025 г.

Общество палестинских пленных и Комитет по делам пленных и освобожденных при Организации освобождения Палестины заявили, что с 7 октября 2023 года в израильских тюрьмах умерли 66 палестинцев.

Последней жертвой стал 60-летний Мухиддин Фахми Саид Наджим — житель Дженина, содержавшийся под административным арестом. Он умер в медицинском центре «Сорока» в Беэр-Шеве.

По данным правозащитников, Наджим провел в израильском заключении в общей сложности 19 лет. Он страдал от хронических заболеваний и, по их утверждению, не получал должной медицинской помощи. Его последний арест состоялся в августе 2023 года.

Наджим содержался в тюрьме Негев, которую палестинские организации называют одним из самых жестоких учреждений. Там, по их словам, заключенные не получают медицинской помощи даже при вспышках заболеваний, включая чесотку.

Из 66 погибших палестинцев не менее 40 были выходцами из сектора Газа.

Согласно заявлению Общества палестинских пленных, с начала массированных атак Израиля на Газу были задержаны более 16 400 палестинцев. По состоянию на апрель 2025 года в израильских тюрьмах находятся более 9 900 человек.

Правительство в Газе сообщило, что из этого числа более 4000 палестинцев были захвачены в самом секторе в ходе израильских рейдов и вывезены за его пределы.

По тем же данным, 3498 человек находятся под административным арестом — без предъявления обвинений. Среди них более 400 детей и 27 женщин.

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