Пекин нанес жесткий контрудар по Вашингтону в разворачивающейся торговой войне, демонстрируя готовность к игре вдолгую. Поводом послужило решение Дональда Трампа повысить пошлины на китайские товары до 125% — Китай немедленно ответил зеркальными мерами. Но ставки выше, чем просто пошлины: Пекин применяет весь арсенал давления — от редкоземельных металлов до Голливуда.

КНР уже объявила о введении 84% тарифов на все американские товары. Власти Поднебесной подчеркивают, что не стремятся к эскалации, но готовы к ней, если США продолжат давление. По словам представителя китайского МИД Линь Цзяня, «американская стратегия не получит поддержки и закончится провалом».

На фоне ослабления юаня и рекордной волатильности рынков Китай демонстрирует, что наращивать давление может и в других плоскостях. Один из главных рычагов — ограничение экспорта стратегически важных редкоземельных металлов. США зависят от них в производстве электроники, оборонной продукции и энергетики. В случае полного запрета поставок Пекин способен остановить цепочки поставок в критических отраслях американской экономики.

Китай бьет прицельно по самым больным местам

Другой удар Китай целенаправленно нанес по крупнейшим американским корпорациям. Пекин ввел экспортные ограничения в отношении 12 компаний, включая DuPont, и пополнил «черный список» шести оборонных и авиакосмических фирм. Под антимонопольные расследования попадают также технологические гиганты, такие как Nvidia и Google.

Американским фермерам и производителям, ориентированным на китайский рынок, угрожают серьезные потери. Китай уже переориентировал закупки сои на Бразилию. При затяжной конфронтации в зоне риска окажется широкий спектр товаров — от нефти до авиационной техники. В прошлую волну торговых баталий Вашингтон был вынужден выделить аграриям $28 млрд в виде субсидий, сейчас суммы могут вырасти кратно.

Дополнительное давление может исходить и с финансового фронта. Китай по-прежнему держит $761 млрд в американских гособлигациях. Несмотря на то что их массовая распродажа нанесет удар и по самим китайцам, сам факт обладания этим инструментом остается весомым фактором давления.

Еще один шаг — девальвация юаня. Резкое снижение курса сделает китайский экспорт еще более конкурентоспособным, ослабив позиции американских производителей на международных рынках. Пока Пекин придерживается политики стабильности, одновременно продвигая расчеты в юанях вместо доллара.

Не забыт и культурный фронт. Китай заявил о сокращении квот на голливудские фильмы. На фоне слухов о возможном полном запрете на американский киноконтент акции развлекательных компаний США обвалились. Пекин использует зависимость Вашингтона от китайского зрителя как еще один способ воздействия.



