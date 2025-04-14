ПОЛИТИКА
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Мерц призвал ударить по Крымскому мосту
Новый немецкий канцлер Фридрих Мерц обещает предоставить Киеву дальнобойные ракеты и обозначил в качестве цели Крымский мост
Мерц призвал ударить по Крымскому мосту
Фридрих Мерц / Reuters
14 апреля 2025 г.

Назначенный на пост канцлера Фридрих Мерц открывает путь к повороту в политике Германии в отношении Украины. 13 апреля лидер ХДС выразил готовность поставить Киеву немецкие крылатые ракеты Taurus. Этим он дистанцируется от позиции уходящего канцлера Олафа Шольца — он последовательно блокировал такие поставки, указывая, что их передача может втянуть Германию в прямой конфликт с Москвой.

Мерц назвал воскресную атаку России на центральную площадь украинских Сум военным преступлением и обвинил президента РФ Владимира Путина в том, что тот «воспринимает сигналы к миру как проявление слабости‎»‎. 

«Украинская армия должна выйти из обороны», — заявил он. В числе возможных целей для немецких ракет он назвал Крымский мост, соединяющий Россию с аннексированным полуостровом. По словам Мерца, применение ракет Taurus может изменить стратегический баланс в войне.

Украина на протяжении нескольких лет добивается поставок Taurus. Эти ракеты обладают дальностью около 500 км и высокой точностью — особенно подходящей для ударов по ключевой инфраструктуре, такой как мосты. Франция и Великобритания уже передали Киеву аналогичные ракеты, Германия же колебалась. Шольц объяснял отказ опасениями втягивания Германии в войну, поскольку для наведения цели требовалось бы прямое участие немецких специалистов.

Мерц настаивает на координации с европейскими союзниками: «Если британцы, французы и американцы уже поставляют ракеты, Германия должна участвовать в этом в согласованном порядке».

Параллельно министр обороны Борис Писториус ожидает ускорения реформы Бундесвера. Уже в этом году планируется возобновление набора на добровольную военную службу. Мужчины с 18 лет будут заполнять анкеты, но обязательный призыв пока исключен. «Нам нужна более крупная армия», — подчеркнул Писториус. Ожидается, что в первый год количество новобранцев увеличится на 5000 человек.


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