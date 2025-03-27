ВОЙНА В ГАЗЕ
2 мин чтения
В США задержана турецкая аспирантка
Сотрудники американской иммиграционной службы ICE задержали у дома в Массачусетсе турецкую студентку Рюмейсу Озтюрк за якобы участие в деятельности в поддержку ХАМАС
В США задержана турецкая аспирантка
Момент задержания Рюмейсы Озтюрк / AP
27 марта 2025 г.

Сотрудники американской службы иммиграционного контроля (ICE) задержали в штате Массачусетс турецкую аспирантку Рюмейсу Озтюрк, получающую образование по программе Fulbright.

По данным адвоката, Озтюрк была задержана во вторник вечером рядом со своим домом в Сомервилле, когда направлялась на ифтар. Шестеро сотрудников ICE в масках окружили ее и, несмотря на протесты, надели наручники. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Озтюрк кричит, пытаясь сопротивляться задержанию.

По словам адвоката Махсы Канбабаи, студентка не обвинялась ни в каких преступлениях. Однако в заявлении Министерства внутренней безопасности США утверждается, что Озтюрк якобы участвовала в деятельности, поддерживающей движение ХАМАС — это обвинение ее семья и сторонники категорически отрицают.

Адвокат отметила, что Озтюрк имела действующую визу F-1 и училась в аспирантуре Tufts University. По ее словам, преследование могло быть связано с критической статьей о политике Израиля, опубликованной ранее и размещенной на сайте Canary Mission.

Сейчас Озтюрк удерживается в центре временного содержания в Луизиане. Ее местонахождение подтверждено через базу ICE Locator, однако, по словам адвоката, с ней не удается установить контакт.

Посольство Турции в Вашингтоне выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что «внимательно следит за ситуацией с задержанием нашей гражданки Рюмейсы Озтюрк в Бостоне» и что «семья Озтюрк регулярно информируется». Также посольство заявило о проведенных контактах с Госдепартаментом США, ICE и другими ведомствами.

«Прилагаются все усилия для оказания необходимой консульской и юридической поддержки с целью защиты прав нашей гражданки», — говорится в заявлении турецкой дипмиссии.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала произошедшее «тревожной частью модели репрессий против гражданских свобод» и обвинила администрацию Дональда Трампа в попытках запугивания студентов с законным статусом.

Ранее также были зафиксированы случаи давления на сторонников Палестины в американских университетах. В частности, был задержан палестинский активист Махмуд Халиль, а исследователь Джорджтаунского университета Бадар Хан Сури столкнулся с угрозой депортации, которую в итоге заблокировал суд.

Истории
Израиль истребляет палестинцев семьями
Израиль истребляет палестинцев семьями
Иран передаст России пусковые установки
Иран передаст России пусковые установки
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Белый дом считает Путина препятствием для мира?
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Президент Эрдоган: мать — опора семьи, семья — опора государства
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Баку требует от Еревана открыть коридор в Нахчыван
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Трамп объявил о перемирии между Индией и Пакистаном
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Зеленский и европейские лидеры обсудили с Трампом возможное перемирие
Хегсет не поедет в Израиль
Хегсет не поедет в Израиль
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
В США ожидают масштабный авиаудар по Украине
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Пакистан начинает военную операцию «Прочная стена»
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Президент Турции поговорил с премьером Албании
Москва выдвинула условия для перемирия
Москва выдвинула условия для перемирия
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
НАТО соберется в Турции перед июньским саммитом
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
Новый канцлер Германии: Турция — ключевой союзник
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
США и Европа приготовили «последнее предложение» для России
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us