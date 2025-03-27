Сотрудники американской службы иммиграционного контроля (ICE) задержали в штате Массачусетс турецкую аспирантку Рюмейсу Озтюрк, получающую образование по программе Fulbright.

По данным адвоката, Озтюрк была задержана во вторник вечером рядом со своим домом в Сомервилле, когда направлялась на ифтар. Шестеро сотрудников ICE в масках окружили ее и, несмотря на протесты, надели наручники. На кадрах с камеры наблюдения видно, как Озтюрк кричит, пытаясь сопротивляться задержанию.

По словам адвоката Махсы Канбабаи, студентка не обвинялась ни в каких преступлениях. Однако в заявлении Министерства внутренней безопасности США утверждается, что Озтюрк якобы участвовала в деятельности, поддерживающей движение ХАМАС — это обвинение ее семья и сторонники категорически отрицают.

Адвокат отметила, что Озтюрк имела действующую визу F-1 и училась в аспирантуре Tufts University. По ее словам, преследование могло быть связано с критической статьей о политике Израиля, опубликованной ранее и размещенной на сайте Canary Mission.

Сейчас Озтюрк удерживается в центре временного содержания в Луизиане. Ее местонахождение подтверждено через базу ICE Locator, однако, по словам адвоката, с ней не удается установить контакт.

Посольство Турции в Вашингтоне выступило с официальным заявлением, в котором подчеркнуло, что «внимательно следит за ситуацией с задержанием нашей гражданки Рюмейсы Озтюрк в Бостоне» и что «семья Озтюрк регулярно информируется». Также посольство заявило о проведенных контактах с Госдепартаментом США, ICE и другими ведомствами.

«Прилагаются все усилия для оказания необходимой консульской и юридической поддержки с целью защиты прав нашей гражданки», — говорится в заявлении турецкой дипмиссии.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен назвала произошедшее «тревожной частью модели репрессий против гражданских свобод» и обвинила администрацию Дональда Трампа в попытках запугивания студентов с законным статусом.

Ранее также были зафиксированы случаи давления на сторонников Палестины в американских университетах. В частности, был задержан палестинский активист Махмуд Халиль, а исследователь Джорджтаунского университета Бадар Хан Сури столкнулся с угрозой депортации, которую в итоге заблокировал суд.