Россия и Украина согласуют сроки следующего раунда переговоров после изучения меморандумов по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Украина тем временем обвиняет Москву в затягивании процесса и требует от партнеров ввести новые санкции против России.

«Очевидно, что какое-то время потребуется на то, чтобы рассмотреть те проекты меморандумов, которыми обменялись. По мере того как стороны будут готовы, они согласуют новые сроки следующего раунда», — заявил Песков во время пресс-колла.

На вопрос о цикличности встреч представитель Кремля ответил: «Здесь вряд ли можно установить какую-то стандартизируемую цикличность. Зависит от готовности сторон продолжать каждый раунд. Контакты осуществляются, и в ходе осуществления контактов уже будут нащупываться приемлемые сроки».

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во вторник пожаловался на отсутствие реакции Москвы на украинские предложения. «Россия не отреагировала на наш документ, в котором изложено видение Украины относительно завершения войны. Мы прислали его накануне встречи. Во время встречи наша делегация спросила россиян, какие их соображения. Они не предоставили никакого ответа. Ни во время встречи, ни после нее. Мы требуем ответа от России. Каждый день молчания с их стороны доказывает их желание продолжать войну», — написал он в соцсети Х.

По словам Сибиги, вместо конструктивного ответа российская сторона в Стамбуле выдвинула набор ультиматумов, что противоречит обещаниям Москвы предложить «реалистичное и осуществимое» решение.

«До сих пор Россия отвергала любые содержательные форматы прекращения огня. Это достаточное основание для наших партнеров ввести новые санкции против России уже сейчас», — добавил украинский министр.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров России и Украины, в ходе которого стороны обменялись меморандумами с условиями урегулирования конфликта. Киев пообещал изучить российское предложение в течение недели и предложил провести следующую встречу с 20 по 30 июня.