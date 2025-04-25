Израильские правозащитники публично признали: армия Израиля несет ответственность за массовый голод среди гражданского населения Газы. Заявление прозвучало на акции протеста в Тель-Авиве, организованной движением «Родители против заключения детей». Основной символ акции — пустые кастрюли, как образ голода, в который намеренно ввергли более двух миллионов жителей палестинского эксклава.

«Когда миллионы голодают, а дети засыпают без еды, мы обязаны сказать: довольно войны, довольно голода», — говорится в заявлении движения в соцсетях.

После возобновления военной операции 18 марта Израиль полностью закрыл пропускные пункты в Газу, блокируя поставки гуманитарной помощи. Со 2 марта в сектор не поступило ни одного груза. Это усугубило и без того катастрофическую ситуацию: эксклав почти полностью зависит от гуманитарных поставок извне. В начале апреля в Газе закрылись все пекарни из-за отсутствия муки. Управление ООН по гуманитарным вопросам предупредило, что жителям Газы грозит массовый голод, если Тель-Авив не ослабит блокаду.

Хотя протест в Израиле собрал относительно немного людей и был представлен в основном левыми активистами, он стал одним из первых случаев, когда израильтяне открыто заговорили о своей ответственности за страдания палестинцев.

Параллельно в Тель-Авиве прошла более масштабная демонстрация против геноцида в Газе. Участники обвинили премьер-министра Нетаньяху в том, что война используется им в политических целях и угрожает жизням пленных израильтян. Они держали фотографии убитых палестинских детей, несмотря на запрет полиции.

«Мы, евреи и палестинцы, отказываемся принимать эту войну уничтожения и отказ от заложников»,— заявили организаторы из мирной инициативы Standing Together.

Согласно соцопросам, большинство израильтян продолжают поддерживать войну Нетаньяху и требуют полностью захватить и оккупировать Газу.



