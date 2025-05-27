19-летний сирийский беженец стал героем в Германии после того, как остановил женщину с ножом во время нападения на центральном вокзале Гамбурга, в результате которого пострадали 18 человек.

Мухаммад Аль-Мухаммад, покинувший Сирию и прибывший в Германию в 2022 году, ждал своего поезда, когда увидел, как люди бегут от женщины с ножом. Вместо того чтобы спасаться, он бросился ей навстречу.

«Я решил остановить ее», — рассказал Мухаммад. По его словам, другой мужчина — как пишут немецкие СМИ, выходец из Чечни — ударил женщину по колену, и она упала. Мухаммад прижал ее руки к рюкзаку, чтобы не дать ей подняться. «Она не кричала и не сопротивлялась», — добавил он.

Полиция прибыла спустя несколько секунд и арестовала 39-летнюю гражданку Германии, которая, как сообщили позже, находилась в состоянии острого психологического расстройства. Все пострадавшие, по информации властей, находятся в стабильном состоянии. Нападавшая помещена в психиатрическую клинику.

Очевидцы и видео с места событий подтверждают, что действия Мухаммада и второго прохожего предотвратили более тяжелые последствия и помогли спасти десятки жизней. Der Spiegel подтвердил личность молодого человека и отметил его храбрость и самообладание.

История Мухаммада вызвала широкий общественный отклик по всей Германии — особенно на фоне усилий ультраправых сил, стремящихся связать миграцию с ростом преступности. Тем не менее, исследование мюнхенского института Ifo показало, что такой связи не существует — рост миграции не влияет на рост преступности.

Журналистка Гильда Сахеби в статье для Die Tageszeitung подчеркнула важность этой истории: «Он араб. Его зовут Мухаммад. И он герой. Именно поэтому об этом необходимо рассказывать».

После происшествия Мухаммада кратко допросили в полиции, а затем поблагодарили. «Полицейские купили мне капучино. Это очень меня порадовало», — поделился подросток.



