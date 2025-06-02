Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии открытия 30-й выставки Caspian Oil and Gas, 13-й выставки Caspian Power и 30-го форума Baku Energy Forum.

Он напомнил, что первая выставка «Нефть и газ Каспия» состоялась в 1994 году. Сразу после этого Азербайджан подписал соглашение с консорциумом международных нефтяных компаний. Этот договор позже получил название «Контракт века».

«Он фактически изменил геополитическую и геоэкономическую ситуацию в регионе», — отметил Алиев.

Президент подчеркнул, что сегодня Азербайджан — страна с устойчивой политической системой и развивающейся экономикой.

Он заявил, что в стране проводятся масштабные реформы. Уровень внешнего долга составляет менее 7% от ВВП.

Алиев также отметил, что Азербайджан активно развивает зеленую повестку. Несмотря на богатые запасы нефти и газа, страна инвестирует в возобновляемые источники энергии совместно с зарубежными партнерами.

«Это демонстрирует нашу ответственность», — сказал он.

По словам главы государства, потенциала в области зеленой энергетики достаточно, чтобы в будущем покрыть растущие потребности страны в электроэнергии в основном за счет возобновляемых источников.